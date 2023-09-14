بعد 14 عامًا.. أرسنال يعلن رحيل فينكاتيشام عن منصب الرئيس التنفيذي

أعلن نادي أرسنال الانجليزي رحيل الهندي فيناي فينكاتيشام، الرئيس التنفيذي للنادي عن منصبه.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي كشف من خلاله رحيل فيناي فينكاتيشام عن منصبه بعد 14 عامًا قضاها مع النادي.

رسميًا.. أرسنال يعلن رحيل رئيسه التنفيذي بعد 14 عامًا

وقال فيناي فينكاتيشام في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "لقد كان قرارًا صعبًا ولكن هذا هو الوقت لخوض تحدٍ جديد والآن حان وقت الوداع مع الحفاظ على تركيزي في العمل حتى اليوم الأخير وسأقدم الدعم لانتقال المنصب بشكل سلس".

فيما قال جوش كورينيك، الرئيس المساعد:"العاملون بالنادي داعمون لرغبة فيناي في خوض تحدٍ جديد، في حين أن العمل كالمعتاد مع تركيز الجميع على الموسم الجاري ونود أن ننتهز هذه اللحظة لشكره على مساهمته وخدمته الطويلة مع النادي".

وأضاف: "فيناي دائمًا جزء من عائلة أرسال وسيظل مرحبًا بعودته لملعب الإمارات".

وأكمل: "التغيير أمر يستعد له النادي جيدًا، ويبقى مجلس الإدارة ملتزمًا باستراتيجيتنا وسيعالج تغيير القيادة بينما نواصل العمل على دفع النادي للأمام".