السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

آرسنال يعلن فسخ عقد نيكولاس بيبى

نيكولاس بيبي
نيكولاس بيبي

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي فسخ عقد لاعبه الإيفواري نيكولاس بيبي، بعد الإعلان عن انتقاله لنادي طرابزون سبور التركي.

وانضم نيكولاس بيبي لصفوف نادي طرابزون سبور التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية، في صفقة انتقال حر.

ونشر أرسنال بيانًا عبر موقعه الرسمي أكد من خلاله موافقة إدارة النادي على إنهاء عقد نيكولاس بيبي.

وانضم بيبي لصفوف نادي أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019 قادمًا من نادي ليل الفرنسي.

ووجه النادي في بيانه الشكر لنيكولاس بيبي على مساهمته مع الفريق في الفترة التي قضاها مع النادي وتمنى له الأفضل في مستقبله.

وخاض نيكولاس بيبي الموسم الماضي معارًا لفريق نيس الفرنسي، وشارك في 28 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع هدفًا لزملائه.

وبدأ نيكولاس بيبي مسيرته ضمن صفوف نادي ستادي بوتيفين وانتقل منه لرديف نادي أنجيه في صيف 2013 ثم صعد للفريق الأأول بالنادي في صيف 2015 ثم أعير في نفس الوقت لنادي أورليانس الفرنسي وعاد لصفوف أنجيه بعد موسم واحد، وقضى موسمًا مع النادي قبل أن يرحل لنادي ليل الفرنسي وقضى موسمين مع النادي قبل أن ينضم لأرسنال في صيف عام 2019 وبعد 3 مواسم أعير لنادي نيس الفرنسي خلال انتقالات صيف 2022 ثم عاد للنادي في صيف 2023.

ولعب نيكولاس بيبي 112 مباراة بقيمص فريق أرسنال وسجل 27 هدفًا وصنع 21 لزملائه في الفريق.

وفي مجمل مسيرته، لعب نيكولاس بيبي 300 مباراة وسجل 86 هدفًا وصنع 44 لزملائه.

كما شارك نيكولاس بيبي في 33 مباراة بقميص منتخب كوت ديفوار، وسجل 10 أهداف وصنع هدفين لزملائه في المنتخب.

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