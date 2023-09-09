فابريزيو رومانو: أرسنال يعمل على تمديد عقد مارتن أوديجارد

يخطط نادي أرسنال لمواصلة المفاوضات مع النرويجي مارتن أوديجارد، لاعب وسط الفريق، لتمديد عقده مع النادي.

ويلعب أوديجارد ضمن صفوف فريق أرسنال منذ رحيله عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021.

أرسنال يسعى لتمديد عقد مارتن أوديجارد بعقد طويل الأمد

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، فإن أرسنال يخطط لمواصلة المفاوضات مع مارتن أوديجارد من أجل التوصل لاتفاق على عقد طويل الأمد يربطه بالنادي اللندني، مشيرًا إلى أن المناقشات جارية التنفيذ في الفترة المقبلة.

وشارك مارتن أوديجارد مع أرسنال في 5 مباريات منذ بداية الموسم الجاري، وسجل هدفين.

وأشار رومانو إلى أنه من المتوقع أن يتوصل أرسنال لاتفاق مع أوديجارد ليكون اللاعب السابع بين قائمة الفريق الذي يمدد عقده بعد ويليام صاليبا، جابرييل، بوكايو ساكا، أرون رامسديل، جابرييل مارتينيلي، نيلسون.

ماذا قدم مارتن أوديجارد منذ بداية مسيرته؟

وبدأ مارتن أوديجارد مسيرته ضمن صفوف شباب نادي جوديست النرويجي وانتقل منه لنادي ستروسيجودسيت الرديف في يناير 2014 ثم صعد للفريق الأول في صيف العام نفسه وقضى معه عام ونصف قبل الانتقال لأكاديمية ريال مدريد وصعد للفريق الأول في شتاء 2017، ثم أعير لنادي هيرفنفين الهولندي ثم عاد للنادي الملكي في صيف 2018، ثم أعير مرة أخرى لنادي فيتسي الهولندي وبعد موسم عاد لريال مدريد وأعير في صيف 2019 لريال سوسيداد وعاد للنادي الملكي في صيف 2020 وقضى ستة أشهر مع النادي، ثم انتقل لأرسنال معارًا في يناير 2021 وانتهت الإعارة في صيف 2021 قبل أن يكمل أرسنال التعاقد مع مارتن أوديجارد في نفس الفترة.

ولعب مارتن أوديجارد 110 مباريات بقميص أرسنال منذ انضمامه لصفوف الفريق وسجل 26 هدفًا وصنع 15 لزملائه في الفريق، من بين 326 مباراة لعبها خلال مسيرته الاحترافية وسجل 57 هدفًا وصنع مثلها لزملائه في الفرق المختلفة التي مثلها.

كما مثل مارتن أوديجارد المنتخب النرويجي بمختلف مراحله العمرية، ويلعب للمنتخب الأول منذ 27 أغسطس 2014 وشارك في 52 مباراة وسجل هدفين وصنع 10 لزملائه.