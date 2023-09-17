الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشيلسي يواصل نتائجه السلبية بالتعادل مع بورنموث في الدوري الإنجليزي

تشيلسي - بورنموث
تشيلسي - بورنموث

سقط فريق تشيلسي في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه بورنموث، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من  الدوري الإنجليزي.

وكان السنغالي نيكولاس جاكسون قريبًا من افتتاح التسجيل لـ تشيلسي في الدقيقة 14، بعدما تبادل الكرة مع ميخايلو مودريك، ليطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيسر.

رد بورنموث جاء عن طريق دانجو أوتارا، الذي تلقى تمريرة عرضية من الجهة اليمنى، ليلاقيها بتسديدة تصدى لها الإسباني روبرت سانشيز حارس "البلوز" ببراعة في الدقيقة 19.

وتحصل رحيم ستيرلينج وميخايلو مودريك لاعبي تشيلسي، على البطاقة الصفراء في الدقيقتين 4، 41 على الترتيب.

ونفذ رحيم ستيرلينج ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 51، لترتطم تسديدته في العارضة، قبل أن ترتد لزميله ليفي كولويل الذي سدد الكرة في الشباك، لكنه كان في موقف تسلل، ليتم إلغاء الهدف.

استمرت محاولات تشيلسي، وكاد كول بالمر أن يسجل هدفًا في الدقيقة 86 من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها رحيم ستيرلينج من الجهة اليمنى، لكن نيتو تصدى لها ببراعة.

استمرت محاولات الفريقين لكن دون فائدة، لينتهي اللقاء بدون أهداف وتقاسم كل فريق نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي لـ 5 نقاط في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ورصيد بورنموث لـ 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

وقاد هجوم البلوز في لقاء اليوم نيكولاس جاكسون ويجاوره رحيم ستيرلينج، بينما يبدأ مودريك أساسيًا مع مثلث الهجوم.

وجلس بن تشيلول الظهير الأيسر للفريق على دكة البدلاء قبل أن يحل بديلًا، كما غاب في وسط الملعب الإكوادوري كايسيدو للإصابة.

ويلتقي أرسنال بمضيفه إيفرتون، على ملعب "جوديسون بارك"، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذات الجولة.

تفاصيل تشكيل تشيلسي

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو، أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كيلول.

خط الوسط: كونور كالاجير، إنزو فيرنانديز ، تشوكوميكا.

خط الهجوم: ميخايلو مودريك، نيكولاس جاكسون، رحيم ستيرلينج.

تشيلسى بورنموث الدورى الانجليزى رحيم ستيرلينج نيكولاس جاكسون

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