السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريمونتادا البريميرليج.. توتنهام يقلب الطاولة على شيفيلد وأستون فيلا يسقط كريستال بالاس

احتفال لاعبي توتنهام
احتفال لاعبي توتنهام

قلب توتنهام هوتسبير تأخره بهدف أمام ضيفه شيفيلد يونايتد في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لفوز بهدفين مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفرض توتنهام هوتسبير استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، وكان الطرف الأكثر خطورة على المرمى من ناحية المحاولات الهجومية فيما قدم فريق شيفيلد يونايتد أداءً هجوميًا متوسطًا.

وسدد لاعبو توتنهام 7 كرات على المرمى من 12 محاولة وخرجت 5 كرات من الملعب، فيما خرجت كرتين من الملعب مقابل 3 محاولات لفريق شيفيلد يونايتد وخرجت كرة واحدة من الملعب.

واستحوذ توتنهام هوتسبير على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 68% مقابل 32 % لصالح فريق شيفيلد يونايتد.

وفي الشوط الثاني من المباراة، استمر استحواذ لاعبي توتنهام على مجريات اللعب فيما جاء هدأ الأداء الهجومي على مستوى المحاولات الخطيرة على المرمى.

وسجل جوستافو هامر هدف التقدم لفريق شيفيلد يونايتد في الدقيقة 74 بصناعة من زميله روبينسون.

وضغط لاعبو توتنهام لتسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة وهددوا المرمى أكثر من مرة.

وسجل ريتشارلسون هدف التعادل لفريق توتنهام هوتسبير في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، وبعد دقيقتين فقط أضاف ديان كولوسوفيسكي الهدف الثاني للسبيرز.

واستحوذ توتنهام هوتسبير على مجريات اللعب بنسبة 71% مقابل 29% لصالح فريق شيفيلد يونايتد.

ورفع توتنهام رصيده لـ13 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي خلف مانشستر سيتي المتصدر بـ15 نقطة.

كما قلب أستون فيلا تأخره بهدف أمام فريق كريستال بالاس لانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل إدواردو هدف كريستال بالاس في الدقيقة 48، فيما تعادل دوران لأستون فيلا في الدقيقة 88 وأضاف دوجلاس لويز الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، ثم اختتم بايلي الأهداف في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع أستون فيلا رصيده لـ9 نقاط في المركز السابع بجدول ترتيب البريميرليج، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 7 نقاط في المركز الثامن.

وفي نفس الجولة، فاز فولهام على لوتون تاون بهدف دون رد.

واحتل فولهام المركز التاسع بفوز اليوم برصيد 7 نقاط، فيما توقف رصيد لوتون تاون عند 0 في المركز الأخير.

توتنهام شيفيلد يونايتد الدورى الانجليزى استون فيلا كريستال بالاس

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