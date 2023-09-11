الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة|"التعليم" تحظر النقاب بالمدارس.. و"الإسكان" تنفى طرح وحدات سكن لكل المصريين

اخبار الظهيرة
اخبار الظهيرة

تنوعت أخبار الظهيرة صباح اليوم الإثنين ما بين أخبار للتعليم وأخرى فنية، بالإضافة إلى بيان هام لوزارة الإسكان فى هذا السياق ترصده أخبار الظهيرة. 

 

"التعليم" تحظر النقاب بالمدارس.. وغطاء الشعر "اختيارى"

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، في قرارها الوزاري المتعلق بتحديد مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة لجميع الصفوف الدراسية، أن غطاء الشعر للبنات (اختياري). 

وأوضحت أنه يشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.

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الإسكان تنفى طرح وحدات سكن لكل المصريين 5: لم ننتهِ من فرز المرحلة الرابعة

انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية، شائعات وأقاويل كثيرة حول استعدادات وزارة الإسكان، لطرح وحدات سكن لكل المصريين 5، أو ما يعرف بوحدات الإسكان الاجتماعي المدعومة لصالح محدودي الدخل.

من جهته، نفى المتحدث باسم وزارة الإسكان المهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني لوزير الإسكان، فى تصريحات لـ"الدستور"، صحة هذا الكلام، قائلًا إنهم لم ينتهوا بعد من فرز كل المتقدمين للإعلان السابق المعروفب اسم سكن لكل المصريين 4، حتى يتسنى طرح الإعلان الجديد.

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منة شلبي تبدأ تحضيرات "فرايدى" وتستعد لتصوير "فرقة الموت "

بدأت الفنانة منة شلبي تحضيرات أولى تجاربها على خشبة المسرح والتي تحمل اسم “فرايداي” وهي من تأليف مدحت العدل، ومن إخراج أحمد البوهي. 

وعلمت “الدستور” أن منة شلبي تقوم حاليا بالتدريب على عدد من الرقصات الاستعراضية مع أحد المدربين حيث تخضع لكورس مكثف استعدادا لبدء بروفات المسرحية مطلع شهر أكتوبر المقبل حيث من المقرر عرضها في موسم الشتاء على أحد المسارح الخاصة. 

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"خيرا تعمل شرا تلقى" تفاصيل قيام خادمة بسرقة مخدومتها لتجهيز منزل الزوجية

“خير تعمل شرا تلقى” هذه المقولة تنطبق على سيدة ساعدت بكل ما لديها خادمتها التى عاشت معها لمدة 3 سنوات حتى اعتبرتها مثل ابنتها، وبالنهاية حرضها خطيبها لسرقتها والشروع فى قتلها دون رحمة، بهدف سرقتها والتمكن من تجهيز بيت الزوجية.

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أخبار الظهيرة الاسكان طرح وحدات الإسكان الإجتماعي منة شلبي التربية والتعليم

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