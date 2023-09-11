منة شلبى تبدأ تحضيرات "فرايدى" وتستعد لتصوير "فرقة الموت"

بدأت الفنانة منة شلبي تحضيرات أولى تجاربها على خشبة المسرح التي تحمل اسم “فرايداي” وهي من تأليف مدحت العدل، ومن إخراج أحمد البوهي.

وعلمت “الدستور” أن منة شلبي تقوم حاليا بالتدريب على عدد من الرقصات الاستعراضية مع أحد المدربين، حيث تخضع لكورس مكثف استعدادا لبدء بروفات المسرحية مطلع شهر أكتوبر المقبل، حيث من المقرر عرضها في موسم الشتاء على أحد المسارح الخاصة.

ويعكف المخرج أحمد البوهي حاليا على اختيار أبطال المسرحية ومن المقرر الإعلان عن أبطال العمل بالكامل خلال أيام.

“فرقة الموت”

من جهة أخرى تستعد منة شلبي لتصوير أول مشاهد فيلمها السينمائي الجديد “فرقة الموت” الذي تشارك في بطولته أمام النجم أحمد عز منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وانتهت الشركة المنتجة للفيلم من التعاقد مع عدد من نجوم العمل ومنهم بيومى فؤاد وعصام عمر ورشدى الشامى وخالد كمال وآخرون.

فيلم “فرقة الموت” من تأليف صلاح الجهيني ومن إنتاج أحمد فهمى وهانى نجيب ومن إخراج أحمد علاء الديب.

قصة فيلم فرقة الموت

تعود قصة فيلم "فرقة الموت" إلى فترة الأربعينيات وبداية الخمسينيات، ويجسد ضمن أحداث الفيلم الفنان أحمد عز دور ضابط شرطة من أبناء الصعيد، وكلف بإلقاء القبض على خط الصعيد، ويجسد "عز" للمرة الأولى في تاريخه الفني دور رجل صعيدي، وتتصاعد أحداث الفيلم.

في سياق آخر تعاقدت منة شلبي على عدد من الأعمال الفنية سواء في السينما أو التليفزيون، حيث تعيش حالة من النشاط الفني المكثف خلال الفترة المقبلة.

حيث تعاقدت على فيلم جديد بعنوان قاعة الأوركيد، ويشاركها بطولة العمل أحمد داود، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema، ليسجل الفيلم التعاون الثاني بين داود ومنة في السينما بعد فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن.

كما تعاقدت مؤخرًا على مسلسل جديد بعنوان سفنجة وزفلطة من إخراج كاملة أبوذكري، وتأجل تصويره لبعد موسم رمضان 2024 وذلك لانشغال كاملة أبوذكري بتصوير مسلسل قصة مدينة لأحمد أمين ومحمد ممدوح والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.