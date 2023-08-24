منة شلبي: فخورة إني بتكرم من دراما بلدي وبجانب يحيى الفخراني

كرمت إدارة الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما المقامة حاليًا بمدينة العلمين الجديدة الفنانة منة شلبي على مشوارها الفني

مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة

وقالت النجمة منة شلبى على مسرح الحفل: "شكرًا جدًا أنا ممتنة إني بتكرم النهاردة وسط نجوم كبار، الدكتور يحيى الفخراني استثنائي، وسعيدة ومبسوطة إني جانب منى زكي وكريم عبد العزيز وماجد الكدواني، وإني بتكرم من دراما بلدي، وشكرًا للدكتور أشرف زكي ويحيى الفخراني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

وشهدت قاعة الاحتفال بمهرجان القاهرة للدراما احتفاءً كبيرًا بالنجمة منة شلبي بمجرد صعودها مسرح الحفل للتواجد بين عدد كبير من النجوم.