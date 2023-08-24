النجمات تتألقن فى افتتاح مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة

بدأ قبل قليل توافد عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي لحضور فعاليات مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية.

مهرجان القاهرة للدراما

وحرصت مجموعة كبيرة من النجمات على التواجد حيث تألقن على سجادة الاحتفال الخاصة بالمهرجان، وكان من بينهم منة شلبي ونجلاء بدري ونرمين الفقي ولبلة وسوسن بدر وغيرهن.

ويقام مساء اليوم الخميس حفل الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما تحت شعار "60 سنة دراما" للاحتفال بإنتاج أول عمل درامي مصري وسط تواجد كبير من الفنانين حيث كان الحضور الفني الأضخم خلال الفترة الماضية وحرص عدد كبير من النجوم على تشجيع أصدقائهم أثناء تكريمهم في الحفل الغنائي الضخم.

وتواجد على رأس الحضور الدكتور يحيى الفخراني الرئيس الشرفي للمهرجان والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأعضاء لجنة التحكيم وبدأت السجادة الحمراء مبكرًا حيث تم استقبال النجوم حتى القاعة التي أقيمت على شواطئ العلمين للمرة الأولى.

ويتم تكريم عدد كبير من النجوم الحاصلين على جوائز لجنة التحكيم ضمن أعمال الموسم الدرامي الماضي على مدى عام كامل وليس الموسم الدرامي الرمضاني بالإضافة إلى المفاجأة وإعلان جوائز الجمهور.