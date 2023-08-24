الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

النجمات تتألقن فى افتتاح مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

بدأ قبل قليل توافد عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي لحضور فعاليات مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية.

مهرجان القاهرة للدراما

وحرصت مجموعة كبيرة من النجمات على التواجد حيث تألقن على سجادة الاحتفال الخاصة بالمهرجان، وكان من بينهم منة شلبي ونجلاء بدري  ونرمين الفقي ولبلة وسوسن بدر وغيرهن.

ويقام مساء اليوم الخميس حفل الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما تحت شعار "60 سنة دراما" للاحتفال بإنتاج أول عمل درامي مصري وسط تواجد كبير من الفنانين حيث كان الحضور الفني الأضخم خلال الفترة الماضية وحرص عدد كبير من النجوم على تشجيع أصدقائهم أثناء تكريمهم في الحفل الغنائي الضخم.

وتواجد على رأس الحضور الدكتور يحيى الفخراني الرئيس الشرفي للمهرجان والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأعضاء لجنة التحكيم وبدأت السجادة الحمراء مبكرًا حيث تم استقبال النجوم حتى القاعة التي أقيمت على شواطئ العلمين للمرة الأولى.

ويتم تكريم عدد كبير من النجوم الحاصلين على جوائز لجنة التحكيم ضمن أعمال الموسم الدرامي الماضي على مدى عام كامل وليس الموسم الدرامي الرمضاني بالإضافة إلى المفاجأة وإعلان جوائز الجمهور.

الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما يحيي الفخرانى 60 سنة دراما أشرف زكي مهرجان القاهرة للدراما

الأكثر قراءة

beIN SPORTS: محمد صلاح وافق على الانتقال لاتحاد جدة

من هو المستشار محمد شوقي فتحي النائب العام الجديد؟

أول تعليق لـ بوتين على مقتل قائد «فاجنر» إثر تحطم طائرته

ضبط سيدة ورجل مسلح حاولا سرقة محل مجوهرات بالإسماعيلية

مصاريف الأكاديمية البحرية 2024 في جميع الكليات بمصر

إحالة ربة منزل لاستخدام طفلتين في أعمال ممارسة الحرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)