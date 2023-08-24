إلهام شاهين: هذه النسخة من المهرجان قوية بوجودها في العلمين

وصفت الفنانة إلهام شاهين، مدينة العلمين الجديدة بأنها على أعلى طراز، لما تبدو عليه من شياكة وجمال -حسب وصفها-.

وتابعت الفنانة إلهام شاهين في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "بصراحة مدينة العلمين جميلة جدًا، ووجود مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية بها خطوة عظيمة من العظيم الدكتور يحيي الفخراني"، وعن نجاح النسخة الثانية من المهرجان قالت: "أي حاجة اسم الدكتور يحيي الفخراني لازم تنجح".

وأضافت: "اسم الدكتور يحيى الفخراني على أي عمل أو مهرجان تؤكد على عظمة هذا العمل، كما أنني أتوقع أن تكون هذه دورة ناجحة والسنة دي انجح من اللي قبلها".

انطلاق فعاليات مهرجان "القاهرة للدراما"

ومن المقرر أن يكون اليوم هو موعد انطلاق فعاليات مهرجان "القاهرة للدراما" والاحتفال بمرور 60 سنة دراما، حيث تم إنتاج أول مسلسل درامي "هارب من الأيام" بطولة عبدالله غيث، والمخرج نور الدمرداش، والمؤلف فيصل ندى.

يجدر الإشارة إلى أن القائمين على المهرجان قرروا تكريم الفنان الراحل مصطفى درويش لأفضل ممثل دور ثان، إلى جانب وجود 8 جوائز مستحدثة لأفضل مؤلف دراما، ومونتاج، وأفضل الفنانين دور أول وثان، وأفضل الأعمال الفنية، كما يشارك في المهرجان 35 عملًا دراميًا من الأعمال الرمضانية وأعمال طوال العام.

ومن المقرر أن يكون اليوم هو موعد انطلاق فعاليات مهرجان "القاهرة للدراما" والاحتفال بمرور "60 سنة دراما"، حيث تم إنتاج أول مسلسل درامي "هارب من الأيام" بطولة عبدالله غيث، والمخرج نور الدمرداش، والمؤلف فيصل ندى.

جدير بالذكر أن هذا العام للمرة الأولى في مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية يتم وضع جائزة للممثلين والممثلات لاختيار الأفضل من بينهم على الموسم الدرامي كاملًا وليس فقط الماراثون الرمضاني لعام 2023، كما أنه يمكن للجمهور التصويت لاختيار الأفضل من وجهة نظرهم سواء وجه صاعد أو ممثل دور ثان أو مساعد، بالإضافة إلى التصويت على اختيار أفضل مؤلف ومخرج لعمل درامي على مدار العام.