الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"خيرا تعمل شرا تلقى" تفاصيل قيام خادمة بسرقة مخدومتها لتجهيز منزل الزوجية

ضبط متهمة
ضبط متهمة

“خير تعمل شرا تلقى” هذه المقولة تنطبق على سيدة ساعدت بكل ما لديها خادمتها التى عاشت معها لمدة 3 سنوات حتى اعتبرتها مثل ابنتها، وبالنهاية حرضها خطيبها لسرقتها والشروع فى قتلها دون رحمة، بهدف سرقتها والتمكن من تجهيز بيت الزوجية.

أقوال المتهمة

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اعترافات المتهم بقتل خادمة: "سرقتنى وكنت باخد حقى منها"

أقرت المتهمة الأولى أمام جهات التحقيق المختصة بالقاهرة الجديدة بارتكابها جريمة الشروع فى قتل المجنى عليها وذلك بتحريض من خطيبها، بهدف سرقتها والتمكن من تجهيز شقة الزوجية.

بينما أقر المتهم الثانى بأنه حضر لشقة المجنى عليها بهدف مقابلة خطيبته وأنكر تعديه على المجنى عليها.

أقوال المجنى عليها 

أقرت المجنى عليها أمام جهات التحقيق المختصة بالقاهرة الجديدة بقيام خادمتها وشخص آخر معها بمحاولة قتلها وسرقة أموالها ومصوغاتها الذهبية، كما أقرت بأن المتهمة تعمل لديها منذ 3 سنوات، وكانت تساعدها لتتمكن من تجهيز نفسها للزواج، ولم تشك بها لحظة واحدة، لكنها منذ رؤيتها لخطيبها وهى تقنعها بأنه يبدو عليه الإجرام لكنها كانت دائما تدافع عنه.

وبيوم الواقعة تفاجأت بوجود صوت بالشقة وباستطلاعي الأمر حاولت المتهمة منعي، فوجدت خطيبها وهو يحاول سرقة بعض الأغراض من الشقة، وعندما حاولت الاستغاثة انهالوا علي بالضرب محاولين قتلي بآلة حادة.

قرارات النيابة 

أحالت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الاثنين المتهمين بسرقة سيدة والشروع فى قتلها بمنطقة التجمع الخامس لمحكمة الجنايات.

وكانت قد أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى، كما أمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة بالإستعلام عن حالة المصابة وإرسال تقرير مفصل بحالتها.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع من إحدى المستشفيات بالمنطقة محل الواقعة تفيد بوصول سيدة مصابة بعدة إصابات متفرقة وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات الأمنية تبين قيام خادمتها بالشروع فى قتلها بهدف سرقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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