الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة خادمة وزوجها للمحاكمة بتهمة سرقة مواطن بالإكراه فى مصر الجديدة

جريدة الدستور

قررت نيابة مصر الجديدة، إحالة خادمة وزوجها للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة مخدومها بالإكراه. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق، وزوجته لقيامهما بسرقة مبلغ مالي هاتف محمول بطاقة بنكية من مسكن أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالإكراه باستخدام سلاح أبيض، وكذا سحب مبلغ مالي من حساب المجني باستخدام البطاقة المستولى عليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه اتهمهما بارتكاب السرقة. 

كشفت تحقيقات نيابة مصر الجديدة، في واقعة القبض على سائق وزوجته بتهمة سرقة مبلغ مالي من شقة مواطن، أن المتهمة تعمل خادمة لدى المجني عليه ونظرا لطبيعة عملها وعلمها باحتفاظه بأموال داخل شقته اتفقت مع زوجها على سرقته. 

وأشارت التحريات إلى قيام المتهمة بفتح باب شقة المجني عليه لدخوله وسرقته، حيث أشهر المتهم سلاح أبيض وهدد به المجني عليه واستولى منه على بطاقة بنكية وأموال وفر هاربا مع زوجته. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق، وزوجته لقيامهما بسرقة مبلغ مالي هاتف محمول بطاقة بنكية من مسكن أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالإكراه باستخدام سلاح أبيض، وكذا سحب مبلغ مالي من حساب المجني باستخدام البطاقة المستولى عليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه اتهمهما بارتكاب السرقة.

الأكثر قراءة

أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 21 أغسطس في بورصة الدواجن

توقعات تنسيق كلية التمريض 2024 لطلاب المرحلة الثانية

"الجبلى" يوضح المكاسب المتوقعة من انضمام مصر لـ"بريكس"

إخصائى أمراض باطنة يكشف مدى خطورة المتحور الجديد لكورونا (فيديو)

إحالة خادمة وزوجها للمحاكمة بتهمة سرقة مواطن بالإكراه فى مصر الجديدة

" موجة الحر انتهت".. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟