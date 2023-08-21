إحالة خادمة وزوجها للمحاكمة بتهمة سرقة مواطن بالإكراه فى مصر الجديدة

قررت نيابة مصر الجديدة، إحالة خادمة وزوجها للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة مخدومها بالإكراه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق، وزوجته لقيامهما بسرقة مبلغ مالي هاتف محمول بطاقة بنكية من مسكن أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالإكراه باستخدام سلاح أبيض، وكذا سحب مبلغ مالي من حساب المجني باستخدام البطاقة المستولى عليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه اتهمهما بارتكاب السرقة.

كشفت تحقيقات نيابة مصر الجديدة، في واقعة القبض على سائق وزوجته بتهمة سرقة مبلغ مالي من شقة مواطن، أن المتهمة تعمل خادمة لدى المجني عليه ونظرا لطبيعة عملها وعلمها باحتفاظه بأموال داخل شقته اتفقت مع زوجها على سرقته.

وأشارت التحريات إلى قيام المتهمة بفتح باب شقة المجني عليه لدخوله وسرقته، حيث أشهر المتهم سلاح أبيض وهدد به المجني عليه واستولى منه على بطاقة بنكية وأموال وفر هاربا مع زوجته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق، وزوجته لقيامهما بسرقة مبلغ مالي هاتف محمول بطاقة بنكية من مسكن أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالإكراه باستخدام سلاح أبيض، وكذا سحب مبلغ مالي من حساب المجني باستخدام البطاقة المستولى عليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه اتهمهما بارتكاب السرقة.