اعترافات المتهم بقتل خادمة: "سرقتنى وكنت باخد حقى منها"

أقر عامل أمام نيابة عين شمس، بارتكابه جريمة قتل خادمة، مشيرًا إلى أنه تعدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، قائلًا: "كان قصدى أعاقبها علشان سرقتنى وكنت باخد حقى منها.. ومش قاصد أموتها".

واعترف المتهم خلال التحقيقات، بأنه يوم الواقعة اكتشف غياب متعلقات شخصية من منزله، وبعد بحث طويل اكتشفت أن المجنى عليها هي من سرقتها، فتوجهت لها وتعديت عليها بالضرب حتى فقدت الوعى، وتوجهنا بها للمستشفى لتفقد حالتها، لكنها فارقت الحياة.

البداية عندما تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها فتاة في العقد الثاني من عمرها، على الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن سبب الواقعة عامل قام بالتعدي على المجني عليها بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حبس المتهم بقتل شاب ودفنه داخل عمارة تحت الإنشاء

وفى سياق آخر، كانت قد أمرت نيابة بدر والشروق، بحبس المتهم بقتل شاب ودفنه داخل عمارة تحت الإنشاء ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

واعترف المتهم باستدراج المجني عليه إلى أحد المباني تحت الإنشاء بعد منتصف الليل، والاعتداء عليه بعصى خشبية حتى فارق الحياة، ثم سرقة مبلغ مالي وهاتف محمول كانوا بحوزة المجني عليه.

وأوضح المتهم، خلال التحقيق معه، أنه في سبيل الهروب من الجريمة قام بدفن جثة المجني عليه بالرمال والأسمنت، إلا أن قوات الأمن نجحت في فك لغز الجريمة وضبط المتهم.

بداية الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم الشروق بلاغًا من شاب يفيد بتغيب شقيقه، ومع تكثيف التحريات والبحث تبين وجود شبهة جنائية وتم ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة.