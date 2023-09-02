السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب الميراث.. إحالة المتهمة بالشروع في قتل نجلة عمها بالمرج

المتهمة
المتهمة

 لم تتخيل السيدة الثلاثينية بأنها ستذوق كل هذا الكم من الآلم والتعب على يد أقرب الناس إليها وهى نجله عمها، فلم تفكر لحظة واحدة في إصلاح الأمر وديًا بل تغلب الشيطان عليها وقررت التعدي عليها بكل وحشية باستخدام آله حادة.

 أقوال المتهمة 

أقرت المتهمة أمام جهات التحقيق المختصة بالمرج بارتكابها جريمة التعدي على نجله عمها والشروع في قتلها بسبب خلافات الميراث التي نشبت بينهم.

وأقرت المتهمة بأن والدها ترك لهم قطعة أرض يبلغ ثمنها 2 مليون جنيه وفور وفاة والدهم اكتشفوا قيام عمها والد المجني عليها  بخداعهم وأمضى والدهم وهو في أيامه الأخيرة على بيع قطعة الأرض وسجلها  في الشهر العقاري باسمه.

ولذلك نشبت بينهم مشاجرة كبيرة انتهت بالتعدي عليها بالضرب باستخدام آلة حادة بعد مشادة كلامية نشبت بينهم.

قرارات النيابة 

أمرت  نيابه المرج اليوم السبت بإحالة المتهمة.

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وكانت قد أمرت النيابة حبس المتهمة أربعة أيام على ذمه التحقيقات كما أمرت بعرض المجني عليها على الطب الشرعي لبيان مدى إصابتها وتسليم تقرير خاص بحالتها للجهات المختصة.

مستشفي اليوم الواحد شرطة المرج الميراث للجهات المختصة الطب الشرعي بالقاهرة

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