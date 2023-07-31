الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة الشروع فى قتل عامل بإمبابة

عاطل
عاطل

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في زينهم، بمعاقبة المتهم «ر.ع. ف» بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة الشروع في قتل عامل في دائرة قسم شرطة إمبابة.

تعود تفاصيل القضية لسنة 2022 عندما تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغا من المجني عليه "س.م.ح"، مصاب بجروح خطيرة في الرقبة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبعد تقنين الإجراءات والتحريات تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.

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