الإعدام لعامل قتل عمته وزوجها لسرقة مشغولاتها الذهبية بالإسكندرية

قررت الدائرة السادسة والثلاثون بمحكمة جنايات الإسكندرية، إحالة أوراق عامل بمحل نظارات، الي فضيلة مفتي الديار المصرية لابداء الرأي الشرعي في إعدامه في موضوع الدعوي، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور الانعقاد في شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، بعد اتهامه بقتل عمته وزوجها وسرقة مشغولاتها الذهبية.

بداية الواقعة

ترجع احداث القضية المقيدة، برقم 5430 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة محر بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة محربك بورد بلاغ بالعثور علي جثتي سيدة وزوجها داخل الشقة محل سكنهما بدائرة القسم.

تحريات المباحث

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك ، أنه تم العثور علي جثة كل من " ن.ح.ح" ربة منزل و "ع.ع.ا" زوجها، داخل شقتهما، وتبين من الفحص قيام المتهم " م.م.ح" عامل بمحل نظارات بارتكاب الواقعة.

وتبين أن المتهم توجه لمسكنها، مستغلًا صفته كنجل شقيق المجني عليها الأولي، التي سمحت له بالدخول، فتوجة المتهم لغرفة مجاورة لسرقتها فتحصل علي حافظة نقودها، وتزامنت لحظة تحصله علي مبلغ مالي مع خروجها من المطبخ، وما أن شاهدته سارقا إياها حاولت الاستغاثة.

القبض علي المتهم

وعقب توجهها إلى باب الشقة، تحصل المتهم علي عصا نحاسية ووجه إلى رأسها ضربتين أسقطها أرضا وحال خروج المجني عليه الثاني زوجها لاستبيان الأمر، قام المتهم بالقائه علي السرير وأمسك بحبل تصادف وجوده داخل الغرفة ولفه علي عنقه، حتي فاضت روحه، ثم عاد ولف علي عنق المجني عليها الأولي “عمته”، سلك تليفون للتأكد من مفارقتها للحياة، وقام بالاستيلاء على مشغولاتها الذهبية، وسرق هاتفها المحمول ، وتركهما وفر هاربا.

وبتقنين الاجرءات تم القاء القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قررها بإحالة أوراقه الي فضيلة مفتي الجمهورية.