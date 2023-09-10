الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بنها وحلوان والجلالة.. أسعار الجامعات الأهلية 2024

الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية

ترتفع معدلات البحث عن أسعار الجامعات الأهلية 2024 مع انتهاء التقديم بها واستعداد الطلاب لتسليم ملفاتهم ودفع المصروفات كي يتمكنوا من بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 في موعده المحدد 30 سبتمبر  2023.

أسعار الجامعات الأهلية 2024

في هذا التقرير نرصد أسعار الجامعات الأهلية 2024 وفق ما أعلنته هذه الجامعات عن مصروفات العام الدراسي الجديد للكليات بها.

المصروفات الدراسية لجامعة المنصورة الجديدة  2023/2024

كلية الطب البشري  105000 جنيه 

كلية طب الأسنان 97000 جنيه

كلية الصيدلة 85000 جنيه 

كلية الهندسة 69000 جنيه

كلية علوم وهندسة الحاسب 69000 جنيه 

كلية العلوم الاساسية المتقدمة 48000 جنيه 

كلية علوم وهندسة المنسوجات 58000 جنيه 

كلية الأعمال 46000 جنيه 

كلية المعاملات القانونية الدولية 46000 جنيه 

العلوم الصحية التطبيقية 39000 جنيه 

التمريض 31000 جنيه

المصروفات الدراسية لجامعة حلوان الأهلية 2023/2024 

كلية طب الأسنان 11000 جنيه 

كلية العلاج الطبيعي  90000  جنيه

كلية الهندسة  60000  جنيه

كلية علوم الحاسب  50000  جنيه 

كلية العلوم الإنسانية والتجارة  50000 جنيه 

كلية العلوم 40000 جنيه 

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 40000 جنيه

مصاريف كلية تربية رياضية 2023.. وأقسامها وشروط التقديم فيها

مصاريف جامعة بنها الأهلية 2023/2024 

كلية الطب البشري 120000 جنيه 

كلية طب الأسنان 115000 جنيه 

كلية العلاج الطبيعي 65000 جنيه 

كلية علوم الحاسب 55000 جنيه 

كلية الاقتصاد وادارة الاعمال 45000 جنيه 

موعد بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية 2023 وخطة الدراسة

تنسيق الجامعات الأهلية 2024 ومصروفات الدراسة بالكليات

 

المصروفات الدراسي لجامعة النيل الاهلية للمصريم بالشيخ زايد  2023/2024 

مع العلم أن المصروفات تنقسم بالفئات وهذه الفئات كالتالي 

الفئة الأولى أعلى من 90%

الفئة الثانية من 85% إلى 90 %

الفئة الثالثة من 80% إلى 85%

الفئة الرابعة أقل من 80%

كلية الهندسة والعلوم التطبيقية  

الفئة الأولى 54855  جنيه

الفئة الثانية 76797 جنيه 

الفئة الثالثة 93254 جنيه 

الفئة الرابعة 109710 جنيه 

كلية التكنولوجيا الحيوية 

الفئة الأولى 45305 جنيه

الفئة الثانية 63427 جنيه 

الفئة الثالثة 77019 جنيه

الفئة الرابعة 90610 جنيه

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب 

الفئة الأولى  48875 جنيه

الفئة الثانية 68425 جنيه

الفئة الثالثة 83088 جنيه

الفئة الرابعة 97750 جنيه

كلية إدارة الأعمال

الفئة الأولى 44838 جنيه

الفئة الثانية 62773 جنيه 

الفئة الثالثة 76224 جنيه

الفئة الرابعة 89675 جنيه

المصروفات الدراسية لجامعة الجلالة الأهلية 2023/2024 

كلية الطب البشري  120000 جنيه

كلية طب الأسنان 107000 جنيه

كلية الصيدلة  85000 جنيه

كلية الهندسة  70000 جنيه

كلية علوم وهندسة الحاسب  69000 جنيه

كلية الانتاج الاعلامي 50000 جنيه

كلية الفنون والتصميم 49000 جنيه

كلية العلوم الاساسية 49000 جنيه 

كلية العلوم الإدارية 46000 جنيه 

كليو اللغات التطبيقية 43000 جنيه 

كلية الصناعات الغذائية 43000 جنيه

كلية التمريض 31000 جنيه

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