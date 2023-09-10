بنها وحلوان والجلالة.. أسعار الجامعات الأهلية 2024
ترتفع معدلات البحث عن أسعار الجامعات الأهلية 2024 مع انتهاء التقديم بها واستعداد الطلاب لتسليم ملفاتهم ودفع المصروفات كي يتمكنوا من بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 في موعده المحدد 30 سبتمبر 2023.
أسعار الجامعات الأهلية 2024
في هذا التقرير نرصد أسعار الجامعات الأهلية 2024 وفق ما أعلنته هذه الجامعات عن مصروفات العام الدراسي الجديد للكليات بها.
المصروفات الدراسية لجامعة المنصورة الجديدة 2023/2024
كلية الطب البشري 105000 جنيه
كلية طب الأسنان 97000 جنيه
كلية الصيدلة 85000 جنيه
كلية الهندسة 69000 جنيه
كلية علوم وهندسة الحاسب 69000 جنيه
كلية العلوم الاساسية المتقدمة 48000 جنيه
كلية علوم وهندسة المنسوجات 58000 جنيه
كلية الأعمال 46000 جنيه
كلية المعاملات القانونية الدولية 46000 جنيه
العلوم الصحية التطبيقية 39000 جنيه
التمريض 31000 جنيه
المصروفات الدراسية لجامعة حلوان الأهلية 2023/2024
كلية طب الأسنان 11000 جنيه
كلية العلاج الطبيعي 90000 جنيه
كلية الهندسة 60000 جنيه
كلية علوم الحاسب 50000 جنيه
كلية العلوم الإنسانية والتجارة 50000 جنيه
كلية العلوم 40000 جنيه
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 40000 جنيه
مصاريف جامعة بنها الأهلية 2023/2024
كلية الطب البشري 120000 جنيه
كلية طب الأسنان 115000 جنيه
كلية العلاج الطبيعي 65000 جنيه
كلية علوم الحاسب 55000 جنيه
كلية الاقتصاد وادارة الاعمال 45000 جنيه
المصروفات الدراسي لجامعة النيل الاهلية للمصريم بالشيخ زايد 2023/2024
مع العلم أن المصروفات تنقسم بالفئات وهذه الفئات كالتالي
الفئة الأولى أعلى من 90%
الفئة الثانية من 85% إلى 90 %
الفئة الثالثة من 80% إلى 85%
الفئة الرابعة أقل من 80%
كلية الهندسة والعلوم التطبيقية
الفئة الأولى 54855 جنيه
الفئة الثانية 76797 جنيه
الفئة الثالثة 93254 جنيه
الفئة الرابعة 109710 جنيه
كلية التكنولوجيا الحيوية
الفئة الأولى 45305 جنيه
الفئة الثانية 63427 جنيه
الفئة الثالثة 77019 جنيه
الفئة الرابعة 90610 جنيه
كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب
الفئة الأولى 48875 جنيه
الفئة الثانية 68425 جنيه
الفئة الثالثة 83088 جنيه
الفئة الرابعة 97750 جنيه
كلية إدارة الأعمال
الفئة الأولى 44838 جنيه
الفئة الثانية 62773 جنيه
الفئة الثالثة 76224 جنيه
الفئة الرابعة 89675 جنيه
المصروفات الدراسية لجامعة الجلالة الأهلية 2023/2024
كلية الطب البشري 120000 جنيه
كلية طب الأسنان 107000 جنيه
كلية الصيدلة 85000 جنيه
كلية الهندسة 70000 جنيه
كلية علوم وهندسة الحاسب 69000 جنيه
كلية الانتاج الاعلامي 50000 جنيه
كلية الفنون والتصميم 49000 جنيه
كلية العلوم الاساسية 49000 جنيه
كلية العلوم الإدارية 46000 جنيه
كليو اللغات التطبيقية 43000 جنيه
كلية الصناعات الغذائية 43000 جنيه
كلية التمريض 31000 جنيه