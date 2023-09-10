بنها وحلوان والجلالة.. أسعار الجامعات الأهلية 2024

ترتفع معدلات البحث عن أسعار الجامعات الأهلية 2024 مع انتهاء التقديم بها واستعداد الطلاب لتسليم ملفاتهم ودفع المصروفات كي يتمكنوا من بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 في موعده المحدد 30 سبتمبر 2023.

أسعار الجامعات الأهلية 2024

في هذا التقرير نرصد أسعار الجامعات الأهلية 2024 وفق ما أعلنته هذه الجامعات عن مصروفات العام الدراسي الجديد للكليات بها.

المصروفات الدراسية لجامعة المنصورة الجديدة 2023/2024

كلية الطب البشري 105000 جنيه

كلية طب الأسنان 97000 جنيه

كلية الصيدلة 85000 جنيه

كلية الهندسة 69000 جنيه

كلية علوم وهندسة الحاسب 69000 جنيه

كلية العلوم الاساسية المتقدمة 48000 جنيه

كلية علوم وهندسة المنسوجات 58000 جنيه

كلية الأعمال 46000 جنيه

كلية المعاملات القانونية الدولية 46000 جنيه

العلوم الصحية التطبيقية 39000 جنيه

التمريض 31000 جنيه

المصروفات الدراسية لجامعة حلوان الأهلية 2023/2024

كلية طب الأسنان 11000 جنيه

كلية العلاج الطبيعي 90000 جنيه

كلية الهندسة 60000 جنيه

كلية علوم الحاسب 50000 جنيه

كلية العلوم الإنسانية والتجارة 50000 جنيه

كلية العلوم 40000 جنيه

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 40000 جنيه

مصاريف جامعة بنها الأهلية 2023/2024

كلية الطب البشري 120000 جنيه

كلية طب الأسنان 115000 جنيه

كلية العلاج الطبيعي 65000 جنيه

كلية علوم الحاسب 55000 جنيه

كلية الاقتصاد وادارة الاعمال 45000 جنيه

المصروفات الدراسي لجامعة النيل الاهلية للمصريم بالشيخ زايد 2023/2024

مع العلم أن المصروفات تنقسم بالفئات وهذه الفئات كالتالي

الفئة الأولى أعلى من 90%

الفئة الثانية من 85% إلى 90 %

الفئة الثالثة من 80% إلى 85%

الفئة الرابعة أقل من 80%

كلية الهندسة والعلوم التطبيقية

الفئة الأولى 54855 جنيه

الفئة الثانية 76797 جنيه

الفئة الثالثة 93254 جنيه

الفئة الرابعة 109710 جنيه

كلية التكنولوجيا الحيوية

الفئة الأولى 45305 جنيه

الفئة الثانية 63427 جنيه

الفئة الثالثة 77019 جنيه

الفئة الرابعة 90610 جنيه

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب

الفئة الأولى 48875 جنيه

الفئة الثانية 68425 جنيه

الفئة الثالثة 83088 جنيه

الفئة الرابعة 97750 جنيه

كلية إدارة الأعمال

الفئة الأولى 44838 جنيه

الفئة الثانية 62773 جنيه

الفئة الثالثة 76224 جنيه

الفئة الرابعة 89675 جنيه

المصروفات الدراسية لجامعة الجلالة الأهلية 2023/2024

كلية الطب البشري 120000 جنيه

كلية طب الأسنان 107000 جنيه

كلية الصيدلة 85000 جنيه

كلية الهندسة 70000 جنيه

كلية علوم وهندسة الحاسب 69000 جنيه

كلية الانتاج الاعلامي 50000 جنيه

كلية الفنون والتصميم 49000 جنيه

كلية العلوم الاساسية 49000 جنيه

كلية العلوم الإدارية 46000 جنيه

كليو اللغات التطبيقية 43000 جنيه

كلية الصناعات الغذائية 43000 جنيه

كلية التمريض 31000 جنيه