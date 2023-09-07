الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصاريف جامعة الدلتا 2024 للمصريين والوافدين والأوراق المطلوبة للتقديم

جامعة الدلتا
جامعة الدلتا

كم تبلغ مصاريف جامعة الدلتا 2024؟ سؤال تم تداوله بكثرة على محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية من قبل الكثير بعد فتح باب التقديم بجامعة الدلتا.

مصاريف جامعة الدلتا 2024 للطلاب المصريين

وتزداد عمليات البحث على مواقع التواصل الإجتماعي وعبر موقع “جوجل” من قبل الطلاب المصريين والوافدين لمعرفة مصاريف جامعة الدلتا 2024 للتقديم وفقاً للشروط والأوراق المطلوبة، وتزامناً مع اهتمام الكثير يرصد “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها مؤخراً، وإليكم مصاريف جامعة الدلتا 2024 والأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الدلتا وإليكم التفاصيل:

txt

طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية فى زيارة علمية لمعامل مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية

في السطور التالية نرصد لكم قائمة  مصاريف جامعة الدلتا 2024 للطلاب المصريين:-

1 - مصاريف كلية الطب البشري في جامعة الدلتا : 160,000 جنيه.

2 - مصاريف كلية طب الفم والأسنان : 140,000 جنيه.

3 - مصاريف كلية الصيدلة : 79,000 جنيه.

4 - مصاريف كلية العلاج الطبيعي : 87,000 جنيه.

5 - مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية في جامعة الدلتا: 47,000 جنيه.

6 - مصاريف كلية الهندسة : 47,000 جنيه.

7 - مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي : 53,000 جنيه.

8 - مصاريف كلية الإدارة : 33,000 جنيه.

9 - مصاريف كلية الآداب : 28,000 جنيه.

جهود جامعة الدلتا التكنولوجية فى تنمية قدرات طلابها وتأهيلهم لسوق العمل

طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية فى زيارة علمية لمعامل مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية

رئيس جامعة حلوان يستقبل ممثلى شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية لبحث مشروع الدراجة الذكية

رئيس جامعة طنطا: تنفيذ أول آليات تطبيق بروتوكول تحالف جامعات إقليم الدلتا

قائمة مصاريف جامعة الدلتا 2024 للطلاب الوافدين

وبلغت مصاريف جامعة الدلتا للطلاب الوافدين  للعام الدراسي 2023/2024 للطلاب الوافدين : 

1 - مصاريف كلية الطب البشري: 6800 $

2 - مصاريف كلية طب الفم والأسنان : 6700 $

3 - مصاريف كلية الصيدلة : 4000 $ ،( 4250$كلينيكال )

4 - مصاريف كلية العلاج الطبيعي : 4100 $

5 - مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية : 1890 $

6 - مصاريف كلية الهندسة : 2000 $

7 - مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي : 2380 $

8 - مصاريف كلية الإدارة : 1400 $

9 - مصاريف كلية الآداب : 1260 $

الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الدلتا 2024

1 - أصل شهادة الثانوية العامة وصورة منها.

2 -  شهادة ميلاد الطالب وصورتين منها.

3 - صورة من البطاقة الشخصية للطالب تقديم الأصل للاطلاع.

4 - عدد 6 صور شخصية حديثة للطلاب.

5 - للطلاب الذكور يتم تقديم نموذج 6 جند الخاص بالخدمة العسكرية.

6 - في حالة التحويل من جامعة آخري يتم تقديم خطاب التحويل مع ملف الطالب.

مصاريف جامعة الدلتا 2024 جامعة الدلتا 2024 جامعة الدلتا مصاريف جامعة الدلتا الدلتا مصاريف جامعة الدلتا 2024 للطلاب المصريين مصاريف جامعة الدلتا 2024 للطلاب الوافدين

مواد متعلقة

مصاريف جامعة الدلتا 2024 للمصريين والوافدين

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتابع سير اختبارات نهاية العام الدراسى

الأكثر قراءة

مفاجأة وراء تغيب مرتضى منصور عن محاكمته فى "سب الخطيب"

طالبة عين شمس فى دعوى هتك عرضها: ذهبت لشقته علشان بحبه فعاشرنى معاشرة الأزواج

تشييع جثمان "صيدلانية المنوفية" إلى مثواه الأخير بقرية جنزور

العثور على جثة أجنبى داخل مصعد مطعم شهير فى العجوزة

اتحاد جدة يفقد الأمل فى حسم صفقة محمد صلاح

سقوط شاب هدد مذيعة شهيرة بنشر صور جريئة بتحريض من زوجها المخرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال