مصاريف جامعة الدلتا 2024 للمصريين والوافدين والأوراق المطلوبة للتقديم

كم تبلغ مصاريف جامعة الدلتا 2024؟ سؤال تم تداوله بكثرة على محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية من قبل الكثير بعد فتح باب التقديم بجامعة الدلتا.

مصاريف جامعة الدلتا 2024 للطلاب المصريين

وتزداد عمليات البحث على مواقع التواصل الإجتماعي وعبر موقع “جوجل” من قبل الطلاب المصريين والوافدين لمعرفة مصاريف جامعة الدلتا 2024 للتقديم وفقاً للشروط والأوراق المطلوبة، وتزامناً مع اهتمام الكثير يرصد “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها مؤخراً، وإليكم مصاريف جامعة الدلتا 2024 والأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الدلتا وإليكم التفاصيل:

في السطور التالية نرصد لكم قائمة مصاريف جامعة الدلتا 2024 للطلاب المصريين:-

1 - مصاريف كلية الطب البشري في جامعة الدلتا : 160,000 جنيه.

2 - مصاريف كلية طب الفم والأسنان : 140,000 جنيه.

3 - مصاريف كلية الصيدلة : 79,000 جنيه.

4 - مصاريف كلية العلاج الطبيعي : 87,000 جنيه.

5 - مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية في جامعة الدلتا: 47,000 جنيه.

6 - مصاريف كلية الهندسة : 47,000 جنيه.

7 - مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي : 53,000 جنيه.

8 - مصاريف كلية الإدارة : 33,000 جنيه.

9 - مصاريف كلية الآداب : 28,000 جنيه.

قائمة مصاريف جامعة الدلتا 2024 للطلاب الوافدين

وبلغت مصاريف جامعة الدلتا للطلاب الوافدين للعام الدراسي 2023/2024 للطلاب الوافدين :

1 - مصاريف كلية الطب البشري: 6800 $

2 - مصاريف كلية طب الفم والأسنان : 6700 $

3 - مصاريف كلية الصيدلة : 4000 $ ،( 4250$كلينيكال )

4 - مصاريف كلية العلاج الطبيعي : 4100 $

5 - مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية : 1890 $

6 - مصاريف كلية الهندسة : 2000 $

7 - مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي : 2380 $

8 - مصاريف كلية الإدارة : 1400 $

9 - مصاريف كلية الآداب : 1260 $

الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الدلتا 2024

1 - أصل شهادة الثانوية العامة وصورة منها.

2 - شهادة ميلاد الطالب وصورتين منها.

3 - صورة من البطاقة الشخصية للطالب تقديم الأصل للاطلاع.

4 - عدد 6 صور شخصية حديثة للطلاب.

5 - للطلاب الذكور يتم تقديم نموذج 6 جند الخاص بالخدمة العسكرية.

6 - في حالة التحويل من جامعة آخري يتم تقديم خطاب التحويل مع ملف الطالب.