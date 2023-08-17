جهود جامعة الدلتا التكنولوجية في تنمية قدرات طلابها وتأهيلهم لسوق العمل

تسعى جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك الى تأهيل طلابها وخريجيها لسوق العمل ومتطلبات وظائف المستقبل،حيث نظمت الجامعة ندوات

وحوارات مفتوحة في مختلف المجالات،وذلك في إطار تحفيز ودعم الطاقات الإبداعية والابتكارية للطلاب، حيث نظمت الجامعة ورشة عمل حول مستقبل السيارات الكهربائية بمصر، بالإضافة إلى محاضرة متخصصة فى مجال تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية والتعرف على احدث التكنولوجيات البازغة فى مجال الأطراف الصناعية، بالإضافة الى اهتمام الجامعة بتطوير المهارات اللغوية لطلابها والإرتقاء بمستواهم الفكرى من خلال تقديم دورات تدريبية فى اللغة الإنجليزية.

وأشار الدكتور كشك إلى حرص الجامعة على تقديم بيئة تعليمية مبتكرة وتعليم تكنولوجى متميز يجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي والتدريب الميداني، وذلك من خلال تنظيم زيارات ميدانية علمية متعددة للطلاب خلال الدراسة لجميع البرامج التكنولوجية منها: شركة اسكرا ميكو والتابعة لمجموعة السويدي اليكتريك، مزرعة رياح جبل الزيت، محطة الزعفرانة،شركتى LG ومصر للتبريد والتكييف،شركة ترسانة الإسكندرية، مجموعة العربى للتجارة والصناعة، مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، شركة جيت سولار للطاقة الشمسية،شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء ببنها، شركة متجر لتصنيع السيارات الكهربائية، والعدبد من مراكز صيانة السيارات ،وغيرها، بالإضافة إلى مشاركة بعض الطلاب فى معرضى ايديوجيت وايديوتك، فضلًا عن المشاركة فى معرض ورتمر التعليم العالي الدولى والذى نظمته مؤسسة أخبار اليوم.

فضلاً عن حرص الجامعة على التعاون والتنسيق مع مجتمع الأعمال والصناعة والهيئات المختلفة؛ لتبادل المنفعة بينها وبين الجامعة، وتسهيل تدريب الطلاب، والاستفادة من إمكانيات الطرفين.

وأكد رئيس الجامعة ،اهتمام الجامعة بتنظيم العديد من التدريبات الصيفية الميدانية لطلابها بالكيانات والهيئات المختلفة والتى تسهم فى اكسابهم المهارات والخبرات اللازمة لتأهيلهم لإحتياجات ومتطلبات سوق العمل ومنها: مركز الطب الطبيعى للقوات المسلحة، شركة هوم ميديكال للأطراف الصناعية،شركات DELL، المصرية لمترو الأنفاق، المعمل القومى المصرى الصينى المشترك للطاقة المتجددة بسوهاج،المقاولون العرب،معامل مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية،ايجى فكس ميديكال،ترسانة الإسكندرية، BYD للسيارات، جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ،مجمع عمال مصر وغيرها.

حيث تم توفير عدد ٧١٦ فرصة تدريبية لطلاب برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس ،٦٧٠ لطلاب برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة،٢٧٥ فرصة تدريبية متاحة لطلاب برنامج تكنولوجيا التبريد والتكييف،فضلا عن ٤٤٠ فرصة متاحة لطلاب برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس ،٩٠٠فرصة تدريبية لطلاب برنامج تكنولوجيا المعلومات ،بالإضافة الى توفير ٣٣٣ فرصة متاحة لطلاب برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية،وتدريبات اخرى اضافية فى العديد من المستشفيات الحكومية والجامعية،اى ان الجامعة وفرت من ٢ إلى ٣ فرصة تدريبية لكل طالب.

وأشار الدكتور عربى كشك اهتمام الجامعة بالأنشطة الرياضية والطلابية والجوالة التي أقامتها رعاية الطلاب، وفوز الجامعة بمراكز متقدمة فى مختلف المسابقات،اضافة إلى مشاركة طلاب الجامعة فى معسكر إعداد القيادات الطلابية التطوعية بالجامعات التكنولوجية لمناهضة المواد المخدرة، واسبوع اعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية.

بالإضافة إلى اهتمام جامعة الدلتا التكنولوجية بدعم وتشجيع الطلاب الموهوبين والمبتكرين لتنفيذ أفكارهم ومشروعاتهم ومساعدتهم للوصول الى السوق المحلية والدولية، وفى هذا الإطار فازت الجامعة بدعم سبعة مشروعات متميزة وابتكارية تطبيقية من وحدة ادارة مشروعات تطوير التعليم العالي إضافة إلى مشروع انشاء نظام داخلى للجودة داخل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، فضلًا عن فوز الجامعة بمشروع للتأهل للإستمرار بمسابقة حافز الإبتكار لعام ٢٠٢٣ من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي.

ومن جانيه، أكد الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة سعى الجامعة إلى تخريج جيل قادر على تحقيق متطلبات التنمية المستدامة وطموحات الجمهورية الجديدة، من خلال برامج تكنولوجية متميزة تلبي احتياجات المشروعات القومية والتنموية وسوق العمل.