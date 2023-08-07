الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية فى زيارة علمية لمعامل مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية

طلاب جامعة الدلتا
طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية

يواصل طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية الزيارات الميدانية العلمية، وذلك تحت رعاية الدكتور عربى السيد كشك رئيس الجامعة، واشراف الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة، الدكتور خالد خضر وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التدريب والخدمات، والدكتور عبدالعظيم اسماعيل المنسق العام للتدريب. 

وقام مجموعة من طلاب الفرقة الأولى ببرنامج تكنولوجيا التبريد والتكييف بزيارة علمية تدريبية إلى معامل مدرسة العربي للتكنولوجية التطبيقية التابعة لمجموعة العربي للتجارة والصناعة.

وتتقدم إدارة الجامعة بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة مجموعة العربى والمدرسة وجميع العاملين بهما لحسن الإستقبال وحرصهم على إثراء الطلاب بالمعلومات المثمرة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عربى كشك ،أن الجامعة تسعى إلى تأهيل طلابها، وإكسابهم المهارات والمعلومات التي تساعدهم أن يتمتعوا بمواصفات علمية تكنولوجية ومهنية، مدعومة بالتطبيق العملي من خلال شركات رائدة في التخصص، وإعداد متخصصين أكفاء في علوم التكنولوجيا، بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية ومشروعاتها القومية، والانفتاح نحو الاهتمام بالتصنيع في كافة المجالات، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تقديم تعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي والتدريب الميدانى، وتوفير الفرص التدريبية لطلابها بما يسهم فى تأهيلهم لسوق العمل.

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