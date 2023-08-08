رئيس جامعة حلوان يستقبل ممثلى شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية لبحث مشروع الدراجة الذكية

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وفدًا ممثلًا عن شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية، حيث تم خلال اللقاء استعراض ومناقشة مشروع استخدام الدراجة الهوائية الذكية داخل الجامعة "Smart Bike" الذي يهدف إلى تعزيز وتطوير وسائل النقل البديلة في الجامعة.

وتناول اللقاء جوانب عدة تتعلق بتكنولوجيا الدراجات الذكية، والتحديات التي تواجه تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى آليات تفعيل الشراكة بين الجامعة والشركة لتحقيق أهدافها المشتركة في تعزيز التنقل المستدام.

في كلمته أثناء اللقاء، أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن ترحيبه بالتعاون مع شركة الدلتا للأنظمة الذكية في هذا المشروع المهم، مؤكدًا على أهمية دور الجامعة في دعم المبادرات التكنولوجية التي تعزز جودة الحياة وتحقق التنمية المستدامة، لذا لا بد من دراسة حالة جامعة حلوان بالاحتياج الفعلي على أرض الواقع، ووضع حلول لمهددات المشروع، مؤكدًا أن هذا المشروع يستلزم مراقبة رقمية داخل الحرم الجامعى.

كما أعرب ممثلو شركة الدلتا للأنظمة الذكية عن شكرهم وتقديرهم لجامعة حلوان على استضافتها هذا اللقاء البناء، وقدم العميد الدكتور يحيي عبدالله، مسئول ادارة التسويق والجودة بشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية، عرضًا توضيحيًا عن الدلتا للأنظمة الإلكترونية،SOWT Analysis، وفكرة عمل المشروع بالجامعة، والنظام المقترح لـHELWAN Bikes، ودراسة الجدوى المالية، وتعليق عام على دراسة الجدوى، والعائد من استخدام الدراجة الهوائية.

حضر اللقاء الدكتور أحمد فاروق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، والدكتور أشرف رضا، مستشار رئيس الجامعة للفنون، والدكتور عمرو السيد، مدير مركز الحساب العلمي.