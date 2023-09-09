لا يفوتك هذا المساء| لا يوجد ضحايا مصريون فى زلزال المغرب.. و"السفيرة عزيزة" يُحيي ذكرى رحيل سيد درويش

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

الهجرة: غرفة عمليات لمتابعة موقف الجالية المصرية بالمغرب

تابعت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تطورات الموقف الخاص بـالزلزال المدمر الذي ألمّ بدولة المغرب الشقيقة، وأكدت أمنياتها القلبية لأهل المغرب بكل سلامة، حكومة وشعبًا، مقدمة التعازي لمن فقدوا ذويهم في الزلزال، داعية الله للمصابين بالشفاء العاجل.

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الخارجية: لا يوجد ضحايا مصريون فى زلزال المغرب.. وسفارتنا شكلت خلية أزمة

تتابع وزارة الخارجية أوضاع الجالية المصرية المقيمة في المغرب عقب وقوع زلزال مدمر بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، والذى ضرب عدة مدن وأقاليم مغربية مساء أمس، الجمعة.

وأوضح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن سفارة مصر لدى المغرب شكلت خلية أزمة للتواصل مع الجمعيات والروابط الخاصة بأبناء الجالية المصرية فى مختلف المدن المغربية، وذلك بهدف الاطمئنان على أوضاعهم.

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كوفي الصفقة 25.. غزل المحلة يتصدر ميركاتو المظاليم

يتصدر نادي غزل المحلة قائمة أكثرأندية دوري المحترفين، إبراما للصفقات الجديدة استعدادا للموسم الجديد الذي سيبدأه زعيم الفلاحين بمواجهة الجمهورية شبين يوم 26 سبتمبر الجاري.

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غدًا.. "السفيرة عزيزة" يستضيف طارق الدسوقي ونجله ويُحيي ذكرى رحيل سيد درويش

يستضيف برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "dmc"، غدا الأحد، الفنان طارق الدسوقي بعد فترة غياب طويلة عن الظهور، ونجله الفنان أحمد طارق الدسوقي، للحديث عن مشوارهما الفني، وأسباب غياب الفنان طارق الدسوقي في الفترة الأخيرة، وحقيقة اعتزاله الفن.

كما يستضيف البرنامج الذي يذاع في الثالثة عصرًا في فقرته الثانية، طبيب نفسي، للحديث عن أسباب رفض كبار السن للعلاج، وتأثير ذلك على صحتهم المرضية، وكيفية إقناعهم بضرورة المثول للعلاج وطرق وأساليب التعامل معهم في تلك المرحلة العمرية.



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خبير لـ"الدستور": مشاركة السيسى بقمة العشرين مهمة وتخدم مصالح مصر

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماع قادة مجموعة العشرين "G20"، السبت، في الهند بمشاركة العديد من الدول الكبرى.

وأعلن قادة مجموعة قمة العشرين، اليوم، عن تجديد الالتزام بضمان تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة.



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