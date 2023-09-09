السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مجموعة العشرين تتعهد بتسريع العمل لمكافحة تغير المناخ

مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

أعلن قادة مجموعة قمة العشرين، عن متابعة الإصلاحات من أجل بنوك تنمية متعددة الأطراف لمواجهة التحديات العاليمة. 

كما أعلن قادة مجموعة قمة العشرين تجديد الالتزام بضمان تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة، بحسب ما أفادت فضائية "إكسترا نيوز". 

وتعهدت مجموعة العشرين بتسريع العمل لمكافحة تغير المناخ. 

وانطلقت، السبت، أعمال القمة الـ18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، في العاصمة الهندية نيودلهي، للتباحث بشأن أبرز القضايا الدولية وتسريع التقدم الجماعي نحو التنمية المستدامة ودفع العمل المناخي وتحقيق توازن نمو الاقتصاد العالمي.

قمة العشرين تغير المناخ نيودلهي التنمية المستدامة مجموعة العشرين

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