الرئيس السيسي: عضوية الاتحاد الإفريقي بمجموعة العشرين خطوة في الاتجاه الصحيح

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن عضوية الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين خطوة في الاتجاه الصحيح لإتاحة الفرصة لوضع أولويات القارة على أجندة الدولية، بحسب ما أفادت فضائية "إكسترانيوز" في نبأ عاجل لها.

وكان قد شارك الرئيس السيسي في القمة الإفريقية الأوروبية المصغرة، التي عقدت على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين، بنيودلهي.

وشهدت القمة الأفريقية الأوربية المصغرة تباحثاً معمقاً بشأن الأوضاع الدولية الراهنة وانعكاساتها السلبية على في قضية الأمن الغذائي.