السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى و"ديرلاين" يؤكدان أهمية تعميق الشراكة بين مصر وأوروبا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند، حسب نبأ عاجل لفضائية "إكسترانيوز". 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الجانبين أعربا عن التقدير المتبادل لتميز العلاقات المصرية- الأوروبية، مع تأكيد الاهتمام بتطويرها وتعميق الشراكة الاستراتيجية التقليدية بين مصر والاتحاد الأوروبي، آخذاً في الاعتبار تشارك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي، وما كان لتلك الوضعية الجغرافية تاريخياً من تأثير مهم في مد جسور التواصل الحضاري والثقافي والتجاري والسياسي بين مصر والقارة الأوروبية.

وأوضح أن اللقاء تناول متابعة تطورات مختلف أوجه العلاقات بين الجانبين، حيث أعرب الرئيس عن التطلع لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي استناداً إلى مبادئ الاستفادة المتبادلة والمصلحة المشتركة، وذلك كركيزة للتكامل والاستقرار الإقليمي، وباعتباره شريكاً مهماً في عملية التحديث التي تشهدها مختلف القطاعات التنموية في مصر، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية الكبرى، ومشروعات الطاقة، والتحول الأخضر.

في حين أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أهمية وثيقة "أولويات المشاركة المصرية الأوروبية حتى عام 2027" كإطار حيوي لمزيد من تعميق الشراكة المصرية- الأوروبية خلال السنوات المقبلة في كل المجالات.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية وذلك على هامش انعقاد انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند بحس بنبأ عاجل لفضائية اكسترانيوز

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