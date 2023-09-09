غدًا.. "السفيرة عزيزة" يستضيف طارق الدسوقي ونجله ويُحيي ذكرى رحيل سيد درويش

يستضيف برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "dmc"، غدا الأحد، الفنان طارق الدسوقي بعد فترة غياب طويلة عن الظهور، ونجله الفنان أحمد طارق الدسوقي، للحديث عن مشوارهما الفني، وأسباب غياب الفنان طارق الدسوقي في الفترة الأخيرة، وحقيقة اعتزاله الفن.

كما يستضيف البرنامج الذي يذاع في الثالثة عصرًا في فقرته الثانية، طبيب نفسي، للحديث عن أسباب رفض كبار السن للعلاج، وتأثير ذلك على صحتهم المرضية، وكيفية إقناعهم بضرورة المثول للعلاج وطرق وأساليب التعامل معهم في تلك المرحلة العمرية.

كما يحيي "السفيرة عزيزة" ذكرى وفاة فنان الشعب الفنان الكبير الراحل "سيد درويش"، وقيمته الفنية باعتباره صاحب أول بصمة في تمصير الموسيقى، ورائد مدرسة التعبير وصوت البسطاء، ورحلته الشاقة التي خاضها من أجل محاربة روح الموسيقى التركية، واستبدال الروح والهوية المصريتين الأصيلتين بها.

برنامج السفيرة عزيزة

يذكر أن برنامج "السفيرة عزيزة" أطلق مؤخرا عدة مبادرات وفقرات جديدة، تستهدف توعية الأسرة المصرية، منها مبادرة "متغلطيش غلطتي" لتوعية السيدات بأخطاء الآخرين، ومختلف الأمور و التجارب الحياتية، وتجنب الأخطاء التي وقع فيها الآخرين، في حياتهم اليومية، وتجاربهم الشخصية في مختلف مجالات الحياة، سواء كانت في العمل، أو العلاقات الإنسانية أو الزوجية، أو غيرهم.

يأتي ذلك، في إطار التطوير المستمر لبرنامج السفيرة عزيزة، الذي بدأ مع موسمه الجديد الذي انطلق قبل شهر بمجموعة من المفاجآت والفقرات الجديدة التي نالت استحسان المشاهدين، والتي تستهدف كل فئات المشاهدين وأعمارهم واهتماماتهم المختلفة.

السفيرة عزيزة برنامج يهتم بشئون المرأة والأسرة تقدمه 6 إعلاميات وهن الإعلامية الكبيرة سناء منصور وجاسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبد العزيز ورضوى حسن و سالي شاهين.