"السفيرة عزيزة" ترصد فرحة "آية أشرف" الفائزة بفستان الفرحة بمبادرة "من دولابى"

كشفت الإعلامية جاسمين طه زكي،عن الفائزة بمبادرة "من دولابي" للتبرع بفساتين الزفاف التي يقدمها برنامج "السفيرة عزيزة"، قائلة: فازت معانا آية أشرف بفستان خطوبة من تصميم مصمم الأزياء عمر صلاح.

وقالت آية، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة dmc، اليوم الثلاثاء، إنها تتابع البرنامج، لذلك عرفت المبادرة من خلاله، مشيرة إلى أنها شاركت في البرنامج من أجل الفوز بالمبادرة.

وأضافت الفائزة بفستان الفرحة بمبادرة "من دولابي"، أنها سعيدة جدًا بفوزها بالفستان، لافتة إلى أنها سترتدي الفستان في خطوبة صديقتها.

وأكدت أنها لم تتوقع فوزها بالفستان، معقبة: "بصراحة اتخضيت أول ما اتصلتوا بيا، ومبقتش عارفة أعمل إيه، ومن الفرحة مبقتش عارفة هو ده بجد ولا حلم، والحمد لله وشكرًا ليكم جدًا".

ولفتت الفائزة بفستان الفرحة بمبادرة "من دولابي"، إلى أنها من مدينة أشمون بمحافظة المنوفية.