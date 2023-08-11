الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غزل المحلة يتعاقد مع أحمد حجي

غزل المحلة
غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة، تعاقده مع أحمد حجي، لاعب الجونة السابق، لدعم مركز خط الوسط.

وتعد صفقة حجي، هي سادسة صفقات زعيم الفلاحين، خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023، بعد التعاقد مع كلا من محمد مصطفى”إيفا" لاعب البنك الأهلى على سبيل الإعارة، وأحمد سودانى في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع فريق مصر المقاصة، وعبد الرحيم عموري في صفقة انتقال حر أيضا، ومحمود غالى وأحمد صابر.

ووقع أحمد حجى على عقود انضمامه لمدة ثلاث سنوات، مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي.

وطلب خالد عيد المدير الفني ضم اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل استعدادا لمنافسات دورى المحترفين للقسم الثاني.

سادسة صفقات غزل المحلة 

الحدود يطيح بغزل المحلة من دوري الكبار

 وتجدر الإشارة إلى أن غزل المحلة، قد عاد مجددا للقسم الثاني "دوري المحترفين"، الموسم المقبل، عقب هبوطه رسميا من دوري الكبار "الأضواء والشهرة"، بعد الهزيمة أمام حرس الحدود بنتيجة 2/1، في آخر مبارياته الموسم الماضي.

ويخوض فريق غزل المحلة دورى المحترفين في نسخته الأولى، والذى يضم 20 ناديا، وهى وادى دجلة والسكة الحديد والقناة وبتروجت من مجموعة القاهرة، لافيينا وبترول أسيوط والنصر للتعدين ومصر المقاصة من مجموعة الصعيد، وطنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة من مجموعة بحرى.

بالإضافة إلى الثلاثى الصاعد من القسم الثالث، وهي راية ومكادى والنجوم، إضافة إلى حرس الحدود وأسوان الهابطة من الممتاز، وفريقى بروكسى والمصرية للاتصالات الصاعدان من الدورة الثلاثية.

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