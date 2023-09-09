كوفي الصفقة 25.. غزل المحلة يتصدر ميركاتو المظاليم

يتصدر نادي غزل المحلة قائمة أكثرأندية دوري المحترفين، إبراما للصفقات الجديدة استعدادا للموسم الجديد الذي سيبدأه زعيم الفلاحين بمواجهة الجمهورية شبين يوم 26 سبتمبر الجاري.

تعاقد غزل المحلة مع 24 لاعبا وهم: محمد أبوالحمد لاعب الألومنيوم وعمرو الجزار وعبد الرحمن يوسف "بودي" لاعبي العبور ومحمد حجازي لاعب الزرقا ومحمود غالي لاعب طنطا وعلي بسيوني لاعب بني عبيد وأحمد مجدي لاعب بايونيرز ويوسف بيبو لاعب كهرباء الإسماعيلية ورجب مارو لاعب لافيينا وأحمد السوداني لاعب مصر المقاصة وأحمد طارق لاعب إف سي زد وأحمد حجي لاعب الجونة وعبدالله بيكا لاعب السكة الحديد ويوسف خليل لاعب حرس الحدود ومحمد أحمد عبد الحميد " قطة " لاعب فيوتشر وأحمد محارب من كفر الشيخ وعبد الرحيم عموري ومحمد مصطفى إيفا لاعب البنك الأهلي وأسامة خليل وأحمد حسني " أوشا " من المستقبل سبورت ومصطفى الشاذلي لاعب المقاولون ومحمود مسعد لاعب المجد السكندري ومجدي صابر لاعب بلقاس ورجب جمال من دمنهور كما اقترب الغاني كوفي من التوقيع للمحلة بعد تألقه في التدريبات والمباريات الودية التي شارك فيها مع الفريق ليكون الصفقة رقم 25 .

واستعاد الفريق جهود لاعبه السيد الشبراوي الذي كان قد قام بالتوقيع لأسوان ثم عاد لغزل المحلة لينضم لقائمة اللاعبين الباقيين من الموسم الماضي وهم عمرو شعبان ومحمود جمال الحضري ومحمد جابر وعبده يحيى وخالد الإخميمي وأحمد النادري وأحمد رضا.

وخاض فريق غزل المحلة ثلاث مباريات ودية في معسكره المغلق بالقاهرة والذب يستمر حتى يوم الإثنين المقبل فاز في الأولى على فريق الشنواني بأربعة أهداف نظيفة سجلهما أحمد سوداني وعبده يحيى ويوسف بيبو وحسام حسن وخسر الثانية أمام النصر بهدف دون رد وفاز في الثالثة على القناطر برباعية نظيفة سجلها الغاني كوفي ومحمد جابر وخالد الإخميمي وعبد الرحيم عموري.

ويتكون الجهاز الفني لفريق غزل المحلة من خالد عيد مديرا فنيا وطارق غيده مدربا عاما وعمرو رمضان وعماد عثمان مدربين وعبدالرؤوف عيد مدربا لحراس المرمى ومحمود عبدالرحمن محلل أداء ومحمد عادل مديرا إداريا وسيد الجمال ومحمد صلاح إداريين والدكتور خالد الجميزي طبيب الفريق وأحمد حسام إصابات ملاعب ورضا زين وماهر عمارة مدلكين.