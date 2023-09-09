السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهجرة: غرفة عمليات لمتابعة موقف الجالية المصرية بالمغرب

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي

تابعت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تطورات الموقف الخاص بـالزلزال المدمر الذي ألمّ بدولة المغرب الشقيقة، وأكدت أمنياتها القلبية لأهل المغرب بكل سلامة، حكومة وشعبًا، مقدمة التعازي لمن فقدوا ذويهم في الزلزال، داعية الله للمصابين بالشفاء العاجل.

وقالت السفيرة سها جندي إنها على تواصل على مدار الساعة مع سفير مصر في المغرب والسفارة المصرية والجالية هناك؛ للاطمئنان على سلامة وأحوال المصريين هناك.

وأضافت أنه لا توجد حتى الآن أي بلاغات عن ضحايا أو مصابين مصريين، وأحوال الجالية جيدة ومستقرة ويتم متابعتها أولًا بأول، وهو ما نحمد الله عليه وندعو للجميع بالسلامة.

السفيرة سها جندى تعزى المغرب فى ضحايا الزلزال

وتابعت الوزيرة سها جندي أن الأنباء الواردة من  المغرب سجلت أن جميع الضحايا حتى الآن ممن يقطنون المناطق النائية والجبلية حول أغادير ومراكش، موضحة أن هناك نقاط اتصال في كافة المدن المغربية تقوم بموافاة السفارة المصرية بكل التطورات التي تخص الجالية المصرية.

وأشارت الوزيرة إلى أن المصريين في المغرب يتركزون في عدد من المدن، تتصدرها الدار البيضاء باعتبارها العاصمة الاقتصادية وتتوافر بها فرص العمل، وفي طنجة حيث يوجد الميناء على البحر المتوسط، وفي الرباط والمدن المحيطة بها باعتبارها العاصمة السياسية، ويقيم عشرة أشخاص مصريين في مراكش، وتم الاطمئنان عليهم، وجميعهم بخير حتى الآن.

وتتابع وزارة الهجرة، من خلال غرفة عمليات الوزارة، على مدار الساعة، الموقف للاطمئنان على أبنائنا في المغرب، وتتمنى للجميع السلامة والأمان.

وزيرة الهجرة ضحايا الجالية المصرية المغرب آثار زلزال المغرب

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