تنبأ بزلزال المغرب.. عالم الزلازل الهولندى فرانك هوغربيتس يعود للأضواء مجددًا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تنبؤات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، وذلك بعد ساعات من زلزال المغرب المدمر الذي أودى بحياة المئات، فضلًا عن العديد من الإصابات والخسائر البشرية، فقد تنبأ منذ أيام بوقوع زلزال مدمر في هذا التوقيت، كما نجح من قبل في التنبؤ بالزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير الماضي مخلفا عشرات الآلاف من القتلى والمصابين والمشردين.

العالم الهولندى يتنبأ بزلزال المغرب

ومنذ أسبوعين تنبأ العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، في تغريدات جدية عبر منصة "إكس"، بوقوع زلزال مدمر ومجموعة من الهزات القوية في الفترة بين 5 و7 سبتمبر الجاري، فقد قال إنه تم رصد اقترانين كوكبيين مع عطارد والزهرة، مع اقترانين قمريين مع المشتري وأورانوس.

ومع هذه التنبؤات حذر فرانك هوغربيتس من وقوع زلزال مدمر قد تتخطى قوته 8 ريختر بسبب الاصطفاف بين الأرض وكوكبي المريخ ونبتون، وكذلك الهندسة القمرية مع نفس الكوكبين، وقد حدث بالفعل زلزال المغرب الذي بلغت شدته حوالي 7 ريختر مخلفا مئات القتلى والمصابين، فهو الأعنف في المملكة منذ قرون.

وقد علّق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن هوغربيتس كان يقصد المغرب في حديثه عن هذا الزلزال المدمر.

نبؤة هوغربيتس فى زلزال تركيا وسوريا

وليست هذه المرة الأولى التي يحذر فيها العالم الهولندي هوغربيتس من وقوع ظاهر مماثلة، فقد حذر من زلزال مدمر في فبراير الماضي، وبالفعل وقع بعدها بأيام، وتحديدا في 6 فبراير، زلزال مدمر ضرب سوريا وتركيا مخلفا عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في البلدين.

من هو فرانك هوغربيتس

هوغربيتس عالم زلازل هولندي الجنسية، متخصص في جيولوجيا الأرض، حيث درس في جامعة أمستردام، وعمل في المرصد الهولندي للزلازل، وولد عام 1968م في مدينة أمستردام بهولندا.

ونظرا لشهرته الواسعة وصدق توقعاته يتابعه الآن على مواقع التواصل الاجتماعي الملايين، رغم أنه لا يحدد أماكن الزلزال بدقة وإن كان يقترب من موعد وقوعها ودرجة شدتها.

وضرب المغرب، ليل السبت، زلزال مديمر حيث خلف وراءه في أحدث بيانات وزارة الداخلية المغربية أكثر من 800 قتيل فضلا عن إصابة أثر من 600 آخرين بخلاف العديد من الخسائر المادية.