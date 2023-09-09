السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس وزراء الهند يُعزي أسر ضحايا زلزال المغرب

زلزال المغرب
زلزال المغرب

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عن تعازيه لأقارب ضحايا الزلزال الذي أودى بحياة المئات في المغرب.

وكتب مودي على موقع إكس (تويتر سابقا):"حزين جدا لفقدان أرواح نتيجة الزلزال في المغرب"، مضيفا:"في هذه الساعة المأسوية أفكاري مع شعب المغرب. تعازينا لمن فقدوا أحباءهم".

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، عن وفاة 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات إثر الزلزال القوي الذي ضرب المغرب.

وسجلت هزة أرضية مساء يوم الجمعة حوالي الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة، بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريختر، حدد مركزها بجماعة "إغيل" بإقليم الحوز.

مقتل 296 شخصا فى زلزال المغرب المدمر 

أعلنت وزارة الداخلية المغربية في تقدير أولي، مقتل 296 شخصًا، وإصابة 153 آخرين نقلوا للمستشفيات، إثر الزلزال الذي ضرب البلاد اليوم.

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مستشفي ميداني لاستقبال ضحايا زلزال المغرب

وسُجل وقوع الضحايا في أقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودان.

وقال مسؤول محلي، إن معظم الوفيات كانت في مناطق الجبال التي يصعب الوصول إليها.

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أثار زلزال المغرب 

زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر يضرب إقليم الحوز

وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، في المغرب، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد، في الساعة 11:00 من ليل الجمعة بتوقيت المغرب.

وأشار المعهد الوطني للجيوفيزياء، إلى أن الهزات الارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفًا أنه "يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي"، وفق وسائل إعلام مغربية.

ودفع الزلزال الناس إلى النزول إلى الشوارع.

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أثار زلزال المغرب 
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أثار زلزال المغرب 

بينما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالًا قويًا بقوة 6.8 درجة ضرب وسط المغرب، وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 71 كيلومترًا، جنوب غربي مراكش، وعلى عمق 18.5 كيلومترًا.

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