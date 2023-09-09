السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن: نعمل على ضمان سلامة الأمريكيين فى المغرب.. ومستعدون لتقديم المساعدة

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، عن شعوره بالحزن جراء زلزال المغرب المدمر.

وقال في بيانٍ عبر موقع البيت الأبيض: "أشعر بحزن عميق إزاء الخسائر في الأرواح والدمار الذي سببه الزلزال في المغرب.. دعواتنا وصلواتنا مع جميع المتأثرين بهذه المحنة الرهيبة". 

وأضاف بايدن في البيان: "إدارتي على اتصال مع المسئولين المغاربة.. نحن نعمل على وجه السرعة لضمان سلامة المواطنين الأمريكيين في المغرب، ونحن على استعداد لتقديم أي مساعدة ضرورية للشعب المغربي". 

وتابع: "إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب المغرب، وصديقي الملك محمد السادس في هذه اللحظة الصعبة".

ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب

وأفاد التليفزيون المغربي، بارتفاع عدد  ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة إلى 820 قتيلًا، و672 مصابًا، وسط مخاوف من استمرار زيادة عدد القتلى والمصابين في ظل استمرار أعمال البحث عن المفقودين.

وفي وقتٍ سابق، قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، إنه لا يتوقع حدوث هزات ارتدادية قوية خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل هزات ارتدادية غير محسوسة في منطقة الحوز، ويُعد زلزال اليوم هو الأعنف منذ قرون.

وضرب المغرب فجر السبت، زلزالًا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، وكان مركز الهزة الأرضية في إغيل بإقليم الحوز، كما وقعت هزة أرضية في أقاليم سطات والجديدة وسيدي بنور، في حدود الساعة 23 و11 دقيقة ليلة السبت.

مصر تعزى المغرب فى ضحايا الزلزال المدمر

وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن خالص تعازيها للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عددًا من الأقاليم والمدن المغربية. 

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع المملكة المغربية، حكومةً وشعبًا، في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم، ومواساتها لأسر الضحايا من أبناء شعب المملكة المغربية الشقيق.

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