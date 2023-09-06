أخبار فاتتك|حقيقة ترشح أحمد مرتضى على منصب نائب رئيس الزمالك وأسعار الدواجن

شهدت الساعات الماضية، العديد من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

حقيقة ترشح أحمد مرتضى منصور على منصب نائب الرئيس

كشف محمود فؤاد، مراسل برنامج الماتش، تفاصيل اليوم الثاني لفتح باب الترشح في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي شهد ترشح مرشح وحيد هو ماجد الحنبلي على منصب الرئيس.

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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 في الأسواق للمستهلكين، محور اهتمام الملايين من المواطنين، خاصة ربات البيوت الراغبات في وضع ميزانية شراء شهرية لمتطلبات المنزل تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر.

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"الدستور" تكشف تفاصيل الخلاف على ملكية «الإسكندراني»

كشف المخرج خالد يوسف، عن تعاقده على تقديم فيلم الإسكندراني وهو أحد روائع الراحل أسامة أنور عكاشة الذي لعب دور البطولة فيه أحمد العوضي على أن يبدأ التصوير خلال الأسبوع المقبل.

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اليوم.. النظر فى معارضة الفنانة إيمى سالم على حكم حبسها 3 سنوات

كشف مصدر قضائي أنه من المقرر أن تستكمل محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، نظر معارضة الفنانة إيمي سالم، على حكم حبسها 3 سنوات فى قضية تبديد شيكات بقيمة 12 ألف جنيه.

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حجج تافهة.. المدعى العام فى نيويورك يطلب من القاضى معاقبة ترامب

يسعى المدعي العام لولاية نيويورك إلى فرض عقوبات بقيمة 20 ألف دولار على دونالد ترامب وأبنائه البالغين ومتهمين آخرين ومحاميهم، بسبب تكرار الحجج "التافهة" التي رفضتها المحكمة.

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