الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. النظر فى معارضة الفنانة إيمى سالم على حكم حبسها 3 سنوات

إيمي سالم
إيمي سالم

كشف مصدر قضائي أنه من المقرر أن تستكمل محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، نظر معارضة الفنانة إيمي سالم، على حكم حبسها 3 سنوات فى قضية تبديد شيكات بقيمة 12 ألف جنيه.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود يحيى وعضوية المستشارين أحمد هشام ومحمد سراج وسكرتارية محمود عبد الرحيم وزكريا مبسوط.

 شهدت الجلسة الماضية حضور الفنانة إيمى سالم في الصباح الباكر داخل قاعة المحكمة، رفقة شقيقتها، لنظر معارضتها على حبسها.

 

مرافعة محامي الفنانة إيمي سالم

كما استمعت المحكمة لـ عبدالحفيظ الديب محامي الفنانة والذي طلب الاستعلام من شهر العقاري بالقناطر عن التوكيل المحرر لمقيمة الدعوى، وطالب بكحت الإيصال المقدم من مقيمة الدعوى، وعنوان السكن الخاص بها لإخطارها عليه وأسماء محرري الإيصال.

وأشار دفاع الفنانة في حديثه للمحكمة إلى أن الموضوع ليس قيمة الشيك وإنما هو عملية ابتزاز واضحة ضد موكلتي.

 

إيمي للمحكمة: والله ماعرف حاجة

وعندما استجوبها القاضي خلال جلسة محاكمتها الماضية قالت الفنانة إيمي سالم للقاضي: "والله ما اعرف حاجة عن الشيك أو مقيمة الدعوى".

 

الحكم بالسجن 3 سنوات لاتهامها بتبديد شيكات

جدير بالذكر أن محكمة جنح أكتوبر، قضت في وقت سابق بحبس الفنانة إيمان سالم، غيابياً بالسجن 3 سنوات، بتهمة تبديد شيكات بقيمة 12 ألف جنيه.

 

مشوار إيمي سالم الفني

يشار إلى أن الفنانة إيمي سالم بدأت مشوارها الفني كموديل إعلانات، وفي عام 2003 ظهرت بثلاثة مسلسلات، هي: "أمس لا يموت" بطولة الفنانة رغدة، و"حكايات زوج معاصر" بطولة الفنان أشرف عبد الباقي" و"الليل وآخره" بطولة الفنان يحيى الفخراني، وشاركت في عدة أفلام، من بينها "ماتيجي نرقص" و"كامل الأوصاف" و"أحلام عمرنا" و غيره.

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الفنانة إيمي سالم تعارض على حبسها 3 سنوات في تبديد شيكات

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