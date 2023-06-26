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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس هشام ربيع زوج المطربة "بوسى" 15 يومًا

هشام ربيع
هشام ربيع

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، حبس هشام ربيع زوج الفنانة بوسى فى واقعة اتهامه بالاستيلاء على شيكات بقيمة 8 ملايين جنيه من وكيل طليقها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان وكيل طليق المطربة بوسي قدم بلاغا يتهم زوجها الحالي هشام ربيع وآخرين بسرقة شيكات بقيمة 8 ملايين جنيه من منتج فني بالمقطم.

وجاء في محضر الشرطة رقم 2409 لسنة 2023، أن المحامي أحمد يوسف وكيلًا عن وليد عاشور، وشهرته «فطين»- طليق المطربة بوسي-، تقدم ببلاغ يفيد تضرره من هشام ربيع، صاحب محلات حلاقة؛ لقيامه بتحريض متهمين آخرين هم كل من رمضان قطب محمد، وشهرته كفتة الفوال، 50 سنة، عاطل، “هلالي”، “ميدو”، لاستيلائهم على 14 شيكا بنكيا و22 إيصال أمانة، بإجمالي مبالغ 8 ملايين جنيه.

وجميعها محررة بمعرفة ياسمين محمد شعبان وشهرتها بوسي،- زوجة المشكو في حقه الأول- موضحًا أنه أثناء حضوره رفقة المشكو في حقهم الثاني والثالث والرابع للتأكد من قيام هشام ربيع بإيداع مبلغ 8 ملايين جنيه في حساب موكله «فطين»، بالبنك الأهلي فرع إيزي سبورت الهضبة الوسطى ثم إعطاؤهم الشيكات وإيصالات الأمانة، إلا أنه فوجئ بقيام المشكو في حقهم بالاستيلاء منه على الأوراق كرهًا عنه مستخدمين سلاحًا أبيض- مطواة- وفروا هاربين-.

قاض المعارضات هشام ربيع الفنانة بوسى المقطم منتج فني سرقة شيكات

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