أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 فى الأسواق المصرية

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين، محور اهتمام الملايين من المواطنين، خاصة ربات البيوت الراغبات في وضع ميزانية شراء شهرية لمتطلبات المنزل تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية بسبب الركود الاقتصادي الناتج عن حرب أوكرانيا وروسيا.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 في الأسواق المصرية

وانخفضت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 في الأسواق المصرية بقيمة جنيهين، وذلك بفعل توافر الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربيين.. وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 57 جنيها، وفي الأسواق للمستهلكين نحو 67 جنيها.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 100 جنيه، وفي الأسواق للمستهلكين نحو 115 جنيها.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 95 جنيها، وفي الأسواق للمستهلكين نحو 100 جنيه.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 50 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين نحو 58 جنيها.

سجل سعر كيلو البط الفرنساوي في المزارع للتجار نحو 50 جنيها، وفي الأسواق للمستهلكين نحو 55 جنيها.

سجل سعر كيلو البط المسكوفي في المزارع للتجار نحو 80 جنيها، وفي الأسواق للمستهلكين نحو 90 جنيها.

سجل سعر كيلو البط المولارد في المزارع للتجار نحو 50 جنيها، وفي الأسواق للمستهلكين نحو 60 جنيها.

سجل سعر كيلو الأوراك نحو 65 جنيها.

سجل سعر كيلو البانية نحو 134 جنيها.

سجل سعر كيلو الكبد والقوانص نحو 68 جنيها.

سجل سعر كيلو الهياكل نحو 29 جنيها.

سجل سعر كيلو الشاورما نحو 132 جنيها.

سجل سعر كيلو الشيش نحو 132 جنيها.

سجل سعر كيلو الحمام الكتاب نحو 120 جنيها.

سجل سعر كيلو الصدور بالعظم نحو 120 جنيها.

سجل سعر كيلو الأجنحة نحو 46 جنيها.

سجل سعر كيلو الدبابيس نحو 74 جنيها.

أسعار الكتاكيت في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 21 جنيها.

سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم نحو 12.5 جنيها.

سجل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم نحو 8.75 جنيه.



أسعار البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 100، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 119 جنيها.

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 100، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 118 جنيها.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 110، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 120 جنيها.

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