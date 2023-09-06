الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 فى الأسواق المصرية

الدواجن
الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين، محور اهتمام الملايين من المواطنين، خاصة ربات البيوت الراغبات في وضع ميزانية شراء شهرية لمتطلبات المنزل تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية بسبب الركود الاقتصادي الناتج عن حرب أوكرانيا وروسيا.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 في الأسواق المصرية

وانخفضت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 في الأسواق المصرية بقيمة جنيهين، وذلك بفعل توافر الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربيين.. وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 57 جنيها، وفي الأسواق للمستهلكين نحو 67 جنيها.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 100 جنيه، وفي الأسواق للمستهلكين نحو 115 جنيها.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 95 جنيها، وفي الأسواق للمستهلكين نحو 100 جنيه.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 50 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين نحو 58 جنيها.

سجل سعر كيلو البط الفرنساوي في المزارع للتجار نحو 50 جنيها، وفي الأسواق للمستهلكين نحو 55 جنيها.

سجل سعر كيلو البط المسكوفي في المزارع للتجار نحو 80 جنيها، وفي الأسواق للمستهلكين نحو 90 جنيها.

سجل سعر كيلو البط المولارد في المزارع للتجار نحو 50 جنيها، وفي الأسواق للمستهلكين نحو 60 جنيها.

سجل سعر كيلو الأوراك نحو 65 جنيها.

سجل سعر كيلو البانية نحو 134 جنيها.

سجل سعر كيلو الكبد والقوانص نحو 68 جنيها.

سجل سعر كيلو الهياكل نحو 29 جنيها.

سجل سعر كيلو الشاورما نحو 132 جنيها.

سجل سعر كيلو الشيش نحو 132 جنيها.

سجل سعر كيلو الحمام الكتاب نحو 120 جنيها.

سجل سعر كيلو الصدور بالعظم نحو 120 جنيها.

سجل سعر كيلو الأجنحة نحو 46 جنيها.

سجل سعر كيلو الدبابيس نحو 74 جنيها.

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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

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سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 4-9-2023

أسعار الكتاكيت في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 21 جنيها.

سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم نحو 12.5 جنيها.

سجل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم نحو 8.75 جنيه.

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 فى مصر بدون مصنعية

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منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-9-2023


أسعار البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين 

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 100، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 119 جنيها.

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 100، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 118 جنيها.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 110، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 120 جنيها.

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اسعار الدواجن الدواجن سعر كيلو الفراخ البيضاء كيلو الفراخ الفراخ البيضاء الفراخ البلدي

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