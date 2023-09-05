"الدستور" تكشف تفاصيل الخلاف على ملكية «الإسكندراني»: أطراف الأزمة يتحدثون

كشف المخرج خالد يوسف، الثلاثاء، عن تعاقده على تقديم فيلم الإسكندراني وهو أحد روائع الراحل أسامة أنور عكاشة الذي لعب دور البطولة فيه أحمد العوضي على أن يبدأ التصوير خلال الأسبوع المقبل وبمجرد الإعلان عن تفاصيل الفيلم ونشر صور تعاقد العوضي على العمل خرج علينا المخرج حسني صالح بمنشور عبر حسابه على فيسبوك أثار الجدل حول ملكية الإسكندراني.

فيلم الإسكندراني تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف

المخرج حسني صالح قال في منشوره:“لفت انتباهي فيلم الإسكندراني تم تصوير أسبوع منه 2004، ودخل المعمل، إخراج حسني صالح وإنتاج الجابري” ولم تمر إلا دقائق معدودة وحذف صالح منشوره من حسابه الشخصي على فيسبوك تمامًا.

تواصلت “الدستور” مع المخرج حسني صالح في محاولة للتوضيح حول ملكيته للعمل وحقيقة ما نشره على فيسبوك قبل أن يحذف تمامًا رفقة بعض صور “الديكوباج” التي نشرها مع منشوره والتي ألمح أن الفيلم كان ملكه وأنه بدأ التصوير بالفعل.

بدوره وباعتباره مالك العمل الجديد، الدستور تواصل مع المخرج خالد يوسف لكشف تفاصيل الفيلم وحقيقة وجود خلافات على الملكية، فأكد المخرج الكبير أنه سعيد للغاية لتقديم عمل من أعمال الكاتب صاحب الروائع أسامة أنور عكاشة وأنه انتهى من الاتفاق مع أسرة الراحل وحصل على التنازل وأنه بالفعل سيبدأ تصوير العمل خلال الأسبوع القادم متمنيا أن يكون العمل مميزا ونال إعجاب الجمهور.

وحول معرفته بحقيقة كلام المخرج حسني صالح، قال إنه حصل على التنازل من أسرة الكاتب الراحل وبدأ في التجهيز للتصوير خلال أسبوع وأن لو كان المخرج حسني صالح لديه أسانيده القانوينة فليتفضل بالطبع لا أحد يستطيع أن يتحدث لكن الأمر عكس ذلك وأن الإعلامية نسرين عكاشة بالطبع سيكون لها القول الفصل في الأمر.

«القول الفصل من لديه تنازلا من أسامة أنور عكاشة أو أسرته فليتفضل.. الأمر لا يستحق التعليق بأكثر من ذلك» كانت تلك كلمات الإذاعية نسرين اسامة أنور عكاشة نجلة كاتب الروائع أسامة أنور عكاشة، وقالت في تصريحاتها للدستور، إن المخرج خالد يوسف تحدث معنا عن الفيلم ورحبنا بها بالطبع لما له من خبرة سينمائية مميزة وتم الاتفاق على كافة التفاصيل لتقديم العمل.

وأشارت ابنة الكاتب الكبير إلى أن منشور حسني صالح أرسل إليها لكنها لا تفضل التعليق حول الأمر بأكثر من تلك الكلمات وأنه لو هناك تنازل فبالطبع مرححب به في أي وقت لكن أحدا لم يتواصل معها حول الفيلم باستثماء المخرج خالد يوسف الذي حرص واهتم على تقديم الفيلم وأن اي أحد من المبدعين لديه الحرص والاهتمام تقديم أعمال الكاتب الراحل صاحب الروائع فمرحب به في أي وقت، مشيرة إلا أنها سعيدة لتقديم فيلم “الإسكندراني” تحديديًا وتعتبره من الأعمال المهمة التي كانت تتمنى تقديمها.

وشارك خالد يوسف صورة تجمع بين أبطال عمل فيلم الإسكندراني الذي سيكون مأخوذًا عن رواية الراحل الكبير أسامة أنور عكاشة الذي يلعب دور البطولة فيه الفنان أحمد العوضي.

وكتب المخرج خالد يوسف عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" قائلاً:"تربينا جميعًا علي دراما، #أسامة_انور_عكاشة وكم ندبت حظي انني لست من جيله لأصنع عملاً من كتابته.. ويبدو ان القدر قد استجاب لتمنياتي ووجدت احد سيناريوهاته التي لم ترَ النور بعد في مكتبته وقرأته ووجدته عملاً رفيع المستوي كعادته (سيناريو فيلم الاسكندراني) وقمت بشراء حقوقه لإنتاجه وسابدأ تصويره الأسبوع القادم باذن الله".