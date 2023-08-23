الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 فى الأسواق المصرية

مواد البناء
مواد البناء

تتصاعد حدة البحث عن أسعار الحديد والأسمنت، اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023، في الأسواق المصرية للمستهلكين من قبل المواطنين الراغبين في البناء وتشطيب الشقق والوحدات السكنية والمحلات التجارية، حيث تشهد أسواق مواد البناء استقرارًا في الأسعار من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 في الأسواق المصرية

استقرار ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 في الأسواق المصرية بفعل استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وهي كما يلي من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب:

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 36000 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي نحو 31500 جنيه.

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 فى مصر بدون مصنعية

 

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي نحو 31000 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل نحو 31500 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين نحو 32500 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري نحو 32500 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي نحو 32000 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي نحو 33000 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية نحو 32000 جنيه.

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منتصف التعاملات|سعر اليورو اليوم الثلاثاء 22-8-2023

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2023/8/22 فى البنوك المصرية


 

 

أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي نحو 1900 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل نحو 1760 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان نحو 1850 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويس نحو 1900 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة أسيوط نحو 1850 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري نحو 1900 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العربي للاسمنت  نحو 1900 جنيه.

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أسعار الحديد والأسمنت أسعار الحديد الحديد الاسمنت طن حديد التسليح حديد التسليح شركة عز

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