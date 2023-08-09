لا يفوتك هذا المساء| "كابيتانو مصر" يصل الغربية للبحث عن "فلتات".. والأهلى يتفاوض مع معلول لتمديد عقده

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

«سعر.. وزن..صلاحية».. «المواد الغذائية» تشيد بالضوابط الجديدة لتداول الارز

أشاد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاص بالضوابط الجديدة لتداول الأرز، خاصة بكتابة السعر في مكان بارز بجانب كتابة الوزن والصلاحية.

وأوضح “المنوفي” أن كتابة السعر علي الأرز تمنع التلاعب وبيع نفس السلعة بأكثر من سعر، مشيرا إلى أن الشعبة طالبت أكثر مرة بتفعيل كتابة سعر البيع على المنتجات لمنع ارتفاع الأسعار. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4470794

الأرصاد: متوسط ​​درجة الحرارة العالمية لشهر يوليو الأعلى على الإطلاق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه طبقًا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن متوسط ​​درجة الحرارة العالمية لشهر يوليو 2023 هو الأعلى على الإطلاق عن أى شهر.

وقالت هيئة الأرصاد، إن التقارير تشير إلى أن شهر يوليو 2023 كان أكثر دفئًا بمقدار 0.72 درجة مئوية عن متوسط (1991-2020) لشهر يوليو. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4470842

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن نظام دورى المحترفين بداية من موسم 2024-2025

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن النظام الجديد للقسم الثاني بشقيه (أ) أو ما يسمى بدوري المحترفين، و(ب) بالمناطق الجغرافية.

ومن المفترض أن تتكون مسابقة القسم الثاني من مجموعة أولى تضم 20 فريقًا (القسم الثاني أ، دوري المحترفين). لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4470817

مندوب السودان بالأمم المتحدة يشيد بجهود مصر لوقف الحرب

أشاد الحارث إدريس، مندوب السودان بالأمم المتحدة، بجهود جامعة الدول ومصر في البحث عن السبل الناجحة لوقف الحرب في السودان، والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني ووحدة أراضيه.

ناشد إدريس، خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع بالسودان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الكبرى أن تدعم الدولة السودانية التي تشهد غزوًا مدعومًا خارجيًا والتضامن التام مع الشعب السوداني في محنته. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4470823

حقق حلمك.. "كابيتانو مصر" يصل الغربية للبحث عن "فلتات" كرة القدم فى الدلتا

وصل قطار مشروع «كابيتانو مصر» إلى محافظة الغربية، وهو المشروع الأضخم فى مجال اكتشاف المواهب الشابة فى كرة القدم، الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ووقع الاختيار على نادى بلدية المحلة ليشهد إجراء الاختبارات للمتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط من موهوبى الدلتا. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4470803

الأهلى يتفاوض مع معلول لتمديد عقده بتوصية من كولر

استقرت لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، وبالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس نادى الأهلى المشرف على الفريق الأول، على فتح ملف تمديد عقد التونسى على معلول، الظهير الأيسر للقلعة الحمراء لموسم آخر إضافى خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مسئول عن أن السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، أوصى إدارة الكرة بضرورة تمديد عقد «معلول» لموسم آخر بعد المستوى الفنى الجيد الذى ظهر عليه اللاعب ودوره المؤثر فى حصد الفريق البطولات الخمس التى حققها مؤخرًا. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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سعر الدولار في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 9-8-2023 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، خلال التعاملات المسائية، استقرارًا في ماكينات الصرافة والبنوك المصرية، وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

وتصدر سعر الدولار محركات بحث "جوجل" خلال الفترة الماضية بسبب كثرة بحث المواطنين عن سعره نظرًا لارتباط أسعاره بالأسواق. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل: https://www.dostor.org/4470723