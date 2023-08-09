حقق حلمك.. "كابيتانو مصر" يصل الغربية للبحث عن "فلتات" كرة القدم فى الدلتا

وصل قطار مشروع «كابيتانو مصر» إلى محافظة الغربية، وهو المشروع الأضخم فى مجال اكتشاف المواهب الشابة فى كرة القدم، الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ووقع الاختيار على نادى بلدية المحلة ليشهد إجراء الاختبارات للمتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط من موهوبى الدلتا.

واستعدت إدارة النادى برئاسة مصطفى الشامى، جيدًا، لاستقبال الحدث الأبرز فى انتقاء الناشئين فى كرة القدم، بالتنسيق مع وكيل مديرية الشباب والرياضة بالغربية، يسرى الديب، وشهدت الأيام الماضية تسجيل عدد كبير من الناشئين ممن يرغبون فى خوض الاختبارات.

ويهدف مشروع «كابيتانو مصر» إلى إجراء اختبارات للاعبين بعمر ١٤ سنة من مواليد عام ٢٠٠٩، بهدف تطوير كرة القدم فى مصر واكتشاف المواهب الواعدة فى جميع أنحاء البلاد وتقديم الدعم والتدريب الشامل لهم وفقًا لمعايير علمية محددة، لتنمية مهارات اللاعبين وتأهيلهم للمشاركة فى مختلف المنافسات، إضافة إلى المساهمة فى رفع مستوى اللاعبين وتطويرهم للعب فى الأندية الرياضية المحلية والمساهمة فى تشكيل المنتخبات الوطنية فى المستقبل.

يشرف على تنفيذ الاختبارات وعمليات الانتقاء الخاصة بالمشروع اللجنة العلمية والفنية للمشروع برئاسة الدكتور كمال درويش والدكتور محمود سعد والكابتن محسن عبدالمسيح، والكابتن علاء ميهوب والكابتن أحمد الكاس، وفريق عمل كابيتانو مصر من وزارة الشباب والرياضة، إضافة إلى لفيف من المدربين واللاعبين القدامى، ومسئولى مديريات الشباب والرياضة والأمن والصحة والسكان بالمحافظة.

يأتى هذا البرنامج فى إطار جهود وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتطوير كرة القدم فى مصر، وتشجيع المواهب الشابة على ممارسة هذه الرياضة الشعبية وتحفيزهم على العمل الجاد والمثابرة لتحقيق طموحاتهم فى هذا المجال.

مشاركون: أعظم ما حدث فى حياتنا.. ونسعى لتكرار قصص نجاح أساطير الكرة

قال محمد السيد، من إحدى قرى كفرالشيخ، إنه يحلم أن يكون من المقبولين فى هذه الاختبارات التى طال انتظارها، وأن مثله الأعلى نجم الأهلى محمد هانى، ويحلم بأن يلعب معه يومًا ما، موجهًا الشكر لكل من أسهم فى خروج هذا المشروع إلى النور.

وأضاف يوسف معوض: «سجلت اسمى فور الإعلان عن فتح الباب، سعيًا وراء حلمى فى أن أصبح مثل حارس المرمى الألمانى الشهير نوير، جئت اليوم إلى نادى بلدية المحلة لأبدأ حلمى وكل الشكر للقائمين على هذه الاختبارات التى أراها أعظم ما حدث فى حياتى حتى الآن».

وقال عرفات محمود، ابن قرية الشين بمركز قطور، قرية النجم وائل جمعة، «إن تكرار قصة الأسطورة وائل جمعة حلم كل شباب القرية والغربية بشكل عام»، مضيفًا أنه يلعب فى مركز «الباك الشمال» ويعتبر على معلول مثله وقدوته، موضحًا أنه وأسرته وأهل القرية كانوا يحلمون بمثل هذه الفرصة التى تمنح لاكتشاف المواهب.

وأضاف علاء ظريف، الذى يلعب فى مركز الوسط، أن مثله الأعلى محمد مجدى أفشة، نجم الأهلى، وأنه حضر بصحبة والده وكانت المفاجأة بوجود هذه الكوكبة من النجوم ضمن اللجنة الفنية، وأنه شعر بأنه وجد بداية الطريق لتحقيق حلمه.

وقال عبدالمجيد عبدالحميد: «كنت أنتظر الفرصة لخوض اختبارات أحد الأندية الكبيرة، ولكن أسعار الاستمارات كانت باهظة جدًا، وعندما علمت بإجراء اختبارات (كابيتانو مصر) لم أكن أتخيل أنها بهذه القوة، وأن كل هؤلاء النجوم سيشرفون عليها وسيختارون الأفضل بكل حيادية».

وأضاف محمد فتحى، من إحدى قرى محافظة الغربية، أنه يعشق عبدالله جمعة، نجم الزمالك، وأنه تابع اختبارات «كابيتانو مصر» فى الموسم الأول وانتظر حتى حانت الفرصة ليشارك فى اختبارات الموسم الثانى، وبالفعل حضر وخاض التجربة، معربًا عن سعادته وتفاؤله بتحقيق حلمه.

وقال أحمد السعيد: إنه يلعب كرة القدم منذ سنوات وخاض أكثر من اختبار فى أندية عديدة منها بلدية المحلة، ولكن لم يسبق له أن شاهد هذا المستوى من النظام المُحكم والأسلوب الراقى فى التعامل.

نجوم الغربية: إعادة مهنة «الكشافة» باحترافية ودراسة

قال ناصر الننى، نجم نادى بلدية المحلة الأسبق، إنه يقدر أهمية هذه الفعاليات التى ترقى بمستوى الرياضة المصرية، وتهدف لاكتشاف الموهوبين على مستوى الجمهورية وتعزيز المخزون الاستراتيجى من المواهب لتغذية مختلف المنتخبات، وإبراز أفضل العناصر فى لعبة كرة القدم.

وأضاف: «البرنامج يوفر فرصة لدعم المواهب حتى تستفيد منها الأندية المصرية، ما يحقق التميز فى انتقاء الأفضل، لدعم المنتخبات المصرية بأقوى العناصر من الشباب المتميز، الذى يثرى الرياضة لتحقق أفضل النتائج على المستويين القارى والعالمى فى لعبة كرة القدم».

وقال محمد سمير، نجم بلدية المحلة فى العصر الذهبى، إن «كابيتانو مصر» خطوة مهمة لتطوير كرة القدم فى مصر وتشجيع المواهب الشابة على التفوق، ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير إيجابى على المستقبل الرياضى للبلاد، حيث سيسهم فى متابعة وتطوير المواهب الشابة فى كرة القدم، وتعزيز مكانة مصر كمرجع رياضى قوى فى المنطقة.

وقال أكرم عبدالمجيد، نجم بلدية المحلة والزمالك الأسبق، إن البرنامج يعمل على حل مشكلة اكتشاف المواهب، إذ إن هناك مواهب كثيرة جدًا فى النجوع والقرى فى جميع المحافظات فى انتظار من يكتشفها.

وأضاف: «قديمًا كانت لدينا مهنة الكشاف الذى يجوب المحافظات والمدن والقرى بحثًا عن الموهوبين لتقديمهم إلى الأندية، لكن كابيتانو مصر أعاد إنتاج هذه المهنة وقدمها باحترافية شديدة».

وقال عبداللطيف الدومانى، نجم غزل المحلة والزمالك الأسبق، إن الهدف الأساسى للبرنامج اختيار أبرز المواهب وإعداد جيل يحقق إنجازات وبطولات ويحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لأن الرياضة فى صدارة أدوات القوة الناعمة ولا بد من الاهتمام ورعاية المواهب والعمل الجاد لاكتشافها.

علاء ميهوب: فرصة لوصول المواهب المحلية إلى العالمية

قال الكابتن علاء ميهوب، نجم الأهلى ومنتخب مصر سابقًا، إن «كابيتانو مصر»، فرصة ممتازة للشباب الموهوبين فى مصر للحصول على التدريب اللازم، وتحسين مهاراتهم فى كرة القدم، وبالتالى زيادة فرصهم فى الوصول إلى المستوى العالمى فى هذه الرياضة الشعبية، التى تعكس أيضًا الالتزام الواضح من الحكومة والقطاع الخاص بدعم الشباب وتشجيعهم على تحقيق النجاح والتفوق فى المجال الرياضى.

يسرى الديب: 2500 متقدم عبر الموقع الإلكترونى لخوض الاختبارات.. والنزاهة سر النجاح

قال يسرى الديب، وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، إن «كابيتانو مصر» مشروع فى غاية الأهمية لاكتشاف المواهب فى كرة القدم، ودعمها من قبل أجهزة الدولة المعنية، مرجعًا نجاح الموسم الأول إلى النزاهة التى حكمت عملية اختيار الموهوبين.

وكشف عن تقدم أكثر من ٢٥٠٠ ناشئ للمشاركة فى اختبارات الموسم الثانى من «كابيتانو مصر»، عبر الموقع الإلكترونى المخصص لذلك.

وعن تجهيزات المديرية لاختبارات الموسم الثانى من «كابيتانو مصر»، أوضح: «جهزنا ١٠٠ متطوع تابع للمديرية، إلى جانب مجموعة خاصة أخرى لتنظيم الاختبارات بلغت ٣٠ فردًا، والاختبارات ستكون بدنية ومهارية على يد ١٤ مدربًا محترفًا و٢٤ مدربًا مساعدًا تحت قيادة الدكتور محمود سعد والكابتن علاء ميهوب».

وأضاف: «النتائج ستُعلن فى اليوم نفسه، بحضور لجنة من وزارة الشباب والرياضة»، مشددًا على أن «كابيتانو مصر» مشروع كبير أثبت مصداقيته منذ الموسم الأول، وانتشر وذاع صيت البرنامج فى موسمه الأول، بسبب النزاهة التى حكمت اختيار الموهوبين.

ووصف «الديب» مشروع «كابيتانو مصر» بأنه حدث كبير وعظيم، تحت إشراف شركة كبيرة محترمة مثل «المتحدة للخدمات الإعلامية»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن التسجيل والخضوع للاختبارات جريا بشكل مجانى بالكامل.

واختتم: «تم الإعداد لعقد الاختبارات بأفضل صورة، من خلال اجتماعات متواصلة بحضور أعضاء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وممثلى وزارة الشباب والرياضة، بهدف إتاحة فرصة كبيرة للموهوبين لإظهار إمكاناتهم وقدراتهم أمام مدربين متخصصين فى كرة القدم، ما يدعم جهود الدولة لخلق جيل كروى مميز».

عمرو عبدالعاطى: الاختبارات مجانية وتقيس المهارات الأساسية

قال عمرو عبدالعاطى، المسئول عن النشاط الرياضى فى نادى بلدية المحلة، الذى يستضيف اختبارات «كابيتانو مصر»، إن الاختبارات تُجرى فى الملعب الأساسى، تحت إشراف كامل من مديرية الشباب والرياضة بالغربية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأضاف: «فى أى اختبارات مماثلة يجرى ملء استمارة التقديم بمقابل مادى معين، لكن التسجيل فى كابيتانو مصر مجانًا، ما جعل التقديم متاحًا لأى ناشئ موهوب من أى مكان من محافظات الجمهورية».

وأضاف أن الاختبارات تقيس المهارات الفنية والقوة البدنية، وجرى تقسيم المتنافسين إلى فرق، كل فرقة تضم ٦ لاعبين، مع توزيعهم على ٤ ملاعب، بحيث يجرى اختبار ٤٨ لاعبًا فى الملعب كل مرة». وواصل: «نجاح المشروع فى الموسم الأول أدى إلى زيادة إقبال الطلاب على المشاركة بشكل غير مسبوق، حتى إن اليوم الأول شهد مشاركة أكثر من ٣ آلاف لاعب، رغم أن المسجلين على الموقع المخصص ٢٥٠٠ لاعب».

واختتم: «وزارة الشباب والرياضة أتاحت إمكانية الاختبار بشهادة الميلاد فقط، بشرط أن يكون تاريخ الميلاد ٢٠٠٩، لذا تمكن ٣ آلاف ناشئ من خوض الاختبارات فى اليوم الأول، على أن تُستكمل الاختبارات غدًا».