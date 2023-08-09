الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مندوب السودان بالأمم المتحدة يشيد بجهود مصر لوقف الحرب

جريدة الدستور

أشاد الحارث إدريس، مندوب السودان بالأمم المتحدة، بجهود جامعة الدول ومصر في البحث عن السبل الناجحة لوقف الحرب في السودان، والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني ووحدة أراضيه.

ناشد إدريس، خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع بالسودان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الكبرى أن تدعم الدولة السودانية التي تشهد غزوًا مدعومًا خارجيًا والتضامن التام مع الشعب السوداني في محنته.

دعا لدعم مسار جدة للوصول لوقف إطلاق نار دائم مستدام

كما دعا لدعم مسار جدة للوصول لوقف إطلاق نار دائم مستدام ودعم خيار الشعب السوداني فيما يخص العملية السياسية الجديدة ودعم الحكومة الجديدة التي ستفرزها في خاتمة المطاف لتحقيق التوافقات الوطنية، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والإصلاح السياسي وتحقيق الديمقراطية عبر الانتخابات النزيهة ودعم جهود الأمن الغذائي، حيث يشهد السودان تكافلًا فريدًا في اقتسام لقمة العيش.

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