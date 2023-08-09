سعر الدولار في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 9-8-2023 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، خلال التعاملات المسائية، استقرارًا في ماكينات الصرافة والبنوك المصرية، وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

وتصدر سعر الدولار محركات بحث "جوجل" خلال الفترة الماضية بسبب كثرة بحث المواطنين عن سعره نظرًا لارتباط أسعاره بالأسواق.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، استقرارًا خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، ليبلغ 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاربعاء

سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، بلغ استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 استقرارًا خلال التعاملات المسائية سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.91 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

سجل سعر الدولار استقرارًا أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 أغسطس في البنك التجاري الدولي، استقرارًا خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري حيث بلغ نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.