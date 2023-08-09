رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن نظام دورى المحترفين بداية من موسم 2024-2025

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن النظام الجديد للقسم الثاني بشقيه (أ) أو ما يسمى بدوري المحترفين، و(ب) بالمناطق الجغرافية.

ومن المفترض أن تتكون مسابقة القسم الثاني من مجموعة أولى تضم 20 فريقًا (القسم الثاني أ، دوري المحترفين).

أما المجموعة الثانية فمن المنتظر أن تضم 56 ناديًا، وسيتم تقسيمها على 3 مجموعات رئيسية، كما سيتم تقسيم كل مجموعة من الثلاثة إلى مجموعتين.

وسيشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وسيقام بنظام الدور الواحد من أجل تحديد المراكز العشرة الأولى للمنافسة على الصعود ثم الـ10 الأواخر؛ للمنافسة على البقاء وتجنب الهبوط.

وفي مجموعة الصعود، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور الممتاز، بينما يشارك صاحب المركز الثالث في دورة الترقي الرباعية.

وفيما يتعلق بمجموعة الهبوط، فمن المقرر هبوط 6 فرق إلى القسم الثاني.

أما فيما يتعلق بنظام الصعود والهبوط موسم 2024-2025، فجاء على النحو الآتي:

الصعود

تصعد الأندية أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث في الترتيب العام لدوري القسم الثاني (المجموعة الأولى) 2024 /2025 بإجمالي 3 فرق للدوري العام القسم الأول مباشرة موسم 2025-2026.

الهبوط

تهبط الـ 3 فرق صاحبة المراكز الأخيرة في الترتيب العام من دوري القسم الثاني (المجموعة الأولى) موسم 2024-2025 إلى دوري القسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025-2026.

المجموعة الثانية.. الممتاز ب

يصعد أوائل المجموعات الثلاث من القسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2024-2025، والمكونة من 3 مجموعات إلى القسم الثاني (المجموعة الأولى) موسم 2025-2026.

الهبوط

يهبط 6 فرق من القسم الثاني (المجموعة الثانية) والمكونة من 3 مجموعات موسم 2024 /2025 إلى دوري القسم الثالث موسم 2025 /2026.