الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: متوسط ​​درجة الحرارة العالمية لشهر يوليو الأعلى على الإطلاق

جريدة الدستور

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه طبقًا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن متوسط ​​درجة الحرارة العالمية لشهر يوليو 2023 هو الأعلى على الإطلاق عن أى شهر.

وقالت هيئة الأرصاد، إن التقارير تشير إلى أن  شهر يوليو 2023 كان أكثر دفئًا بمقدار 0.72 درجة مئوية عن متوسط (1991-2020) لشهر يوليو.

وتابعت هيئة الأرصاد: "ولم تكن درجة حرارة الهواء فقط هى التي حطمت الأرقام القياسية ولكن درجات حرارة سطح البحر أيضًا، حيث استمر المتوسط ​​العالمى لدرجات حرارة سطح البحر فى الارتفاع، منذ أبريل 2023، حتى وصل إلى مستويات قياسية عالية في يوليو 2023."
وفيما يخص طقس، غدٍ الخميس، يشهد انخفاضًا طفيفًا فى درجات الحرارة ليسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد".

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