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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 5-8-2023

مواد البناء
مواد البناء

زاد البحث عن مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 5-8-2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب لذلك يقدم الدستور للقراء يوميا الأسعار بالتفصيل وفقا للمستجدات التي حدثت في الأسواق المحلية والعالمية مؤخرا.


مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 5-8-2023

شهد سوق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 5-8-2023 حالة من التراجع في الأيام الأخيرة بلغت نحو 800 جنيه في الطن الواحد بفعل استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية وإليكم الأسعار بالتفصيل من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب المصرية:-

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 36708 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية نحو 34500 جنيه للطن.


سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الدخيلة نحو 35500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي نحو 33500 جنيه للطن.

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سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي نحو 33500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل نحو 33400 جنيه للطن.
سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان نحو 33500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي نحو 35000 جنيه للطن.
سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي نحو 32500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين نحو 33700 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 32000 جنيه للطن.

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أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح نحو 1750 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الرمادي نحو 1930 جنيه للطن.
سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر نحو 1700 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل نحو 1630 جنيه للطن.
سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص نحو 1700 جنيه للطن.
سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة طره نحو 1710 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان نحو 1710 جنيه للطن.

 

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