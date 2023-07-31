الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثانوية العامة

المادة بـ200جنيه | رابط تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تقديم طلبات التظلمات للمتظلمين على نتيجة الثانوية العامة لعام الدراسي الحالي 2023، وذلك عبر رابط الوزارة الإكتروني.

رابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023

يستعرض «الدستور» ضمن سلسلته الخدمية التي يُقدّمها لقرائه ومتابعيه على مدار الساعة عبر بوابته الإلكترونية ومواقعه المُختلفة على التواصل الاجتماعي، كل ما يتعلق بـ تقديم طلبات التظلمات، والرابط الإلكتروني لموقع التظلمات إلى جانب خطوات التظلم على نتائج الثانوية العامة 2023، من خلال الرابط التالي هنــــــــــــــــــــــا.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع الدستور من هنا.

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خطوات تقديم التظلمات للثانوية العامة 2023

1. يقوم المتظلم أو المشتكي من نتيجة الثانوية العامة 2023، بدفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 التي تقدر بـ 200 جنيه للمادة، من خلال منافذ الدفع الإلكتروني، والتي تتمثل في: «البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال - ضامن - أمان».

2 - الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــــــــا.

3 - إدخال البيانات المطلوبة وحدد المواد التي تريد التظلم منها مع العلم أنه لا يوجد حد أقصى لـ عدد مواد التظلم.

4 - سيتم تحديد موعد ومكان الاطلاع على أوراقك في المواد المتظلم منها.

5 - اذهب لمقر التقدير المركزي بمفردك أو مع ولي الأمر بدون اصطحاب مدرس المادة.

6 - التزم بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع لأن من يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

7 - قدم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي لك و لولي الأمر.

8 - سيتسلم الطالب المتظلم من نتيجة الثانوية العامة 2023 البابل شيت الخاص به ونموذج الإجابة المقابل لكود النسخة الاختبارية للمادة.

9 - ويقوم الطالب بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به وإرفاق ملاحظاته و التوقَّيع عليها.

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