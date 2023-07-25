الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رابطة الأندية تحيل شكوى بيراميدز ضد الشحات إلى لجنة التظلمات

حسين الشحات
حسين الشحات

قررت رابطة الأندية المصرية إحالة شكوى نادي بيراميدز ضد حسين الشحات لاعب فريق الأهلي إلى لجنة التظلمات للبت فيه.

وكان بيراميدز قد تقدم بشكوى ضد حسين الشحات بعد أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري بعد المشادة التي وقعت بين الشحات ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وقامت لجنة المسابقات بمعاقبة حسين الشحات بالإيقاف مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، وهى العقوبة التى رفضتها إدارة بيراميدز، وترى أنها لا تتناسب مع ما أقدم عليه الشحات، ولجأت للجنة التظلمات فى محاولة لتغليظ العقوبة.

وحسب عقوبة لجنة المسابقات، فيغيب الشحات عن الأهلي في مباراة المصري والمقرر لها غدًا الأربعاء فى الدوري، بالإضافة لأول مباراة في الموسم الجديد، على أن يكون الشحات متاح للمشاركة مع الأهلى يوم الأحد القادم فى مباراة الداخلية فى دور الـ16 ببطولة كأس مصر لأن اتحاد الكرة يتعامل مع عقوبات كل بطولة بذاتها.

اتحاد الكرة لجنة التظلمات لجنة المسابقات أزمة الشحات والشيبي حسين الشحات

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