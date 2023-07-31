الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

200 جنيه للمادة.. "التعليم" تفتح باب التظلمات من نتائج الثانوية العامة

تظلمات نتيجة الثانوية
تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك استعدادًا لبدء تلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتائجهم بعد 48 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا.

ويمكن للطلاب الراغبين في تقديم طلبات تظلمات الدخول على موقع تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال الضغط على الرابط التالى:

https://tazalom.emis.gov.eg/


وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تطبيق نظام التظلمات يأتي في إطار حرص الوزارة على حصول كل طالب على حقه كاملًا في الثانوية العامة 2023.

وتتضمن خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 ما يلى:

  1. دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 وتقدر بـ٢٠٠ جنيه للمادة.
  2. إتاحة منافذ دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال منافذ الدفع الإلكتروني: البريد المصري- فورى- وقتي- إيجي باى- سداد- ضامن- أمان- مصاري- بيي- ممكن- طلقة- موجة- خالص موبايل- أموال.

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بالاسم ورقم الجلوس| موقع وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج الامتحانات 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان