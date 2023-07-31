200 جنيه للمادة.. "التعليم" تفتح باب التظلمات من نتائج الثانوية العامة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك استعدادًا لبدء تلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتائجهم بعد 48 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا.

ويمكن للطلاب الراغبين في تقديم طلبات تظلمات الدخول على موقع تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال الضغط على الرابط التالى:

https://tazalom.emis.gov.eg/



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تطبيق نظام التظلمات يأتي في إطار حرص الوزارة على حصول كل طالب على حقه كاملًا في الثانوية العامة 2023.

وتتضمن خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 ما يلى: