أسعار الفراخ اليوم الأحد 30 يوليو 2023 في بورصة الدواجن

الأحد 30/يوليو/2023 - 12:32 م 7/30/2023 12:32:13 PM

شهدت أسعار الدواجن اليوم ارتفاعا طفيفا، وقد شهدت أيضا أسعار الأعلاف تراجعا ملحوظا والذي نتج عنه تراجع في أسعار الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الاحد 30 يوليو في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

اسعار الفراخ البيضاء اليوم الاحد 30 يوليو

ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد في بورصة الدواجن لتسجل 61 جنيها وتباع إلى المستهلك بـ 68 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الاحد 30 يوليو

ارتفعت أسعار الفراخ الساسو اليوم الأحد في بورصة الدواجن لتسجل 90 جنيها وتباع إلى المستهلك بـ 98 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الاحد 30 يوليو

ارتفعت أسعار الفراخ البلدي اليوم الأحد في بورصة الدواجن لتسجل 95 جنيها وتباع إلى المستهلك بـ 105جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ امهات اليوم الاحد 30 يوليو

تراجعت أسعار الفراخ أمهات اليوم الأحد في بورصة الدواجن لتسجل 50 جنيها وتباع إلي المستهلك بـ 57 جنيه للكيلو.

قائمة أسعار البط والحمام والنعام

بلغت أسعار لحم السمان اليوم الاحد 30 يوليو 65 جنيها للكيلو من المزرعة .

بلغت أسعار لحم فخد نعام اليوم الأحد 30 يوليو 255 جنيها للكيلو من المزرعة .

بلغت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك )اليوم الأحد 30 يوليو 100 جنيها للكيلو من المزرعة .

بلغت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) اليوم الأحد 30 يوليو 120 جنيها للكيلو من المزرعة .

بلغت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك)اليوم الأحد 30 يوليو 80 جنيها للكيلو من المزرعة .

بلغت أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) اليوم الأحد 30 يوليو 64 جنيها للكيلو من المزرعة .

بلغت أسعار لحم نعام (مشفي)اليوم الأحد 30 يوليو 355 جنيها للكيلو من المزرعة .

بلغت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) اليوم الأحد 30 يوليو 60 جنيها للكيلو من المزرعة .

بلغت أسعار لحم بط (مولار) اليوم الأحد 30 يوليو 60 جنيها للكيلو من المزرعة .

بلغت أسعارلحم بط(فرنساوي) اليوم الأحد 30 يوليو 55 جنيها للكيلو من المزرعة .

بلغت أسعار لحم بط (مسكوفي) اليوم الأحد 30 يوليو 100 جنيها للكيلو من المزرعة .

بلغت أسعارلحم بط (بلدي) اليوم الأحد 30 يوليو 100 جنيها للكيلو من المزرعة .

بلغت أسعارلحم نعام القائماليوم الأحد 30 يوليو 120 جنيها للكيلو من المزرعة .

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